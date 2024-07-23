Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240723/ris-850379636.html
Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза
Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза - 23.07.2024, ПРАЙМ
Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза
Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса в Краснодарском крае более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T22:14+0300
2024-07-23T22:15+0300
экономика
краснодарский край
рис
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/35/839263523_0:328:2931:1976_1920x0_80_0_0_e508dc307dc25ef1ff8aca0aa473efd7.jpg
КРАСНОДАР, 23 июл - ПРАЙМ. Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса в Краснодарском крае более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании этому году. Посевы риса на Кубани, по данным краевой администрации, составляют около 60 процентов от всей площади этой культуры в стране. В 2024 году аграрии сохранили площадь сева на уровне прошлого года и посеяли 112 тысяч гектар риса. При этом в 2023 году валовой сбор риса после доработки составил 714,8 тысячи тонн. "Министерством сельского хозяйства поставлена задача к 2030 году нарастить объемы, и площадь посевов риса должна быть в Краснодарском крае порядка 150 тысяч гектар для получения 1,3 миллиона тонн риса. Все предприятия готовы, сегодня рис - экономически выгодная культура", - сказал Коробка.
https://1prime.ru/20240715/ris-850129886.html
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/35/839263523_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3df0629fb5e001ec190fb1bb81c36bb3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
краснодарский край, рис
Экономика, Краснодарский край, рис
22:14 23.07.2024 (обновлено: 22:15 23.07.2024)
 
Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза

Коробка: Кубань повысит объемы производства риса в 1,8 раза к 2030 году

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство риса в Краснодарском крае
Производство риса в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 23 июл - ПРАЙМ. Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса в Краснодарском крае более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании этому году.
Посевы риса на Кубани, по данным краевой администрации, составляют около 60 процентов от всей площади этой культуры в стране. В 2024 году аграрии сохранили площадь сева на уровне прошлого года и посеяли 112 тысяч гектар риса. При этом в 2023 году валовой сбор риса после доработки составил 714,8 тысячи тонн.
"Министерством сельского хозяйства поставлена задача к 2030 году нарастить объемы, и площадь посевов риса должна быть в Краснодарском крае порядка 150 тысяч гектар для получения 1,3 миллиона тонн риса. Все предприятия готовы, сегодня рис - экономически выгодная культура", - сказал Коробка.
Рис
КНДР может поставлять в Россию рис, считают в АКРА
15 июля, 19:04
 
ЭкономикаКраснодарский крайрис
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала