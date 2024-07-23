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Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза
Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза - 23.07.2024, ПРАЙМ
Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза
Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса в Краснодарском крае более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T22:14+0300
2024-07-23T22:14+0300
2024-07-23T22:15+0300
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 июл - ПРАЙМ. Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса в Краснодарском крае более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании этому году. Посевы риса на Кубани, по данным краевой администрации, составляют около 60 процентов от всей площади этой культуры в стране. В 2024 году аграрии сохранили площадь сева на уровне прошлого года и посеяли 112 тысяч гектар риса. При этом в 2023 году валовой сбор риса после доработки составил 714,8 тысячи тонн. "Министерством сельского хозяйства поставлена задача к 2030 году нарастить объемы, и площадь посевов риса должна быть в Краснодарском крае порядка 150 тысяч гектар для получения 1,3 миллиона тонн риса. Все предприятия готовы, сегодня рис - экономически выгодная культура", - сказал Коробка.
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краснодарский край, рис
Экономика, Краснодарский край, рис
Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза
Коробка: Кубань повысит объемы производства риса в 1,8 раза к 2030 году
КРАСНОДАР, 23 июл - ПРАЙМ. Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса в Краснодарском крае более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании этому году.
Посевы риса на Кубани, по данным краевой администрации, составляют около 60 процентов от всей площади этой культуры в стране. В 2024 году аграрии сохранили площадь сева на уровне прошлого года и посеяли 112 тысяч гектар риса. При этом в 2023 году валовой сбор риса после доработки составил 714,8 тысячи тонн.
"Министерством сельского хозяйства поставлена задача к 2030 году нарастить объемы, и площадь посевов риса должна быть в Краснодарском крае порядка 150 тысяч гектар для получения 1,3 миллиона тонн риса. Все предприятия готовы, сегодня рис - экономически выгодная культура", - сказал Коробка.
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