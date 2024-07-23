https://1prime.ru/20240723/ris-850379636.html

Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза

Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза - 23.07.2024, ПРАЙМ

Кубань планирует нарастить объемы производства риса в 1,8 раза

Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса в Краснодарском крае более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T22:14+0300

2024-07-23T22:14+0300

2024-07-23T22:15+0300

экономика

краснодарский край

рис

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/35/839263523_0:328:2931:1976_1920x0_80_0_0_e508dc307dc25ef1ff8aca0aa473efd7.jpg

КРАСНОДАР, 23 июл - ПРАЙМ. Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса в Краснодарском крае более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании этому году. Посевы риса на Кубани, по данным краевой администрации, составляют около 60 процентов от всей площади этой культуры в стране. В 2024 году аграрии сохранили площадь сева на уровне прошлого года и посеяли 112 тысяч гектар риса. При этом в 2023 году валовой сбор риса после доработки составил 714,8 тысячи тонн. "Министерством сельского хозяйства поставлена задача к 2030 году нарастить объемы, и площадь посевов риса должна быть в Краснодарском крае порядка 150 тысяч гектар для получения 1,3 миллиона тонн риса. Все предприятия готовы, сегодня рис - экономически выгодная культура", - сказал Коробка.

https://1prime.ru/20240715/ris-850129886.html

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

краснодарский край, рис