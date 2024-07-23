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Россельхозбанк сообщил о кибератаке на цифровые сервисы - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Россельхозбанк сообщил о кибератаке на цифровые сервисы
Россельхозбанк сообщил о кибератаке на цифровые сервисы - 23.07.2024, ПРАЙМ
Россельхозбанк сообщил о кибератаке на цифровые сервисы
Цифровые сервисы Россельхозбанка во вторник были подвергнуты DDoS-атаке, но банку удалось минимизировать последствия благодаря внедрению новой усиленной системы | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T18:02+0300
2024-07-23T18:02+0300
происшествия
банки
ddos-атака
россельхозбанк
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Цифровые сервисы Россельхозбанка во вторник были подвергнуты DDoS-атаке, но банку удалось минимизировать последствия благодаря внедрению новой усиленной системы борьбы с атаками данного типа, в настоящий момент атака продолжается, все операции клиентов проходят в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка. "C 12.00 сегодняшнего дня цифровые сервисы Россельхозбанка были подвергнуты DDoS-атаке, но благодаря внедрению новой усиленной системы борьбы с атаками данного типа банку удалось минимизировать последствия", - сказано в сообщении. "Все онлайн-сервисы были доступны во время атаки у большинства клиентов, случаи перебоев в работе носили единичный характер. В настоящий момент атака продолжается, все операции клиентов проходят в штатном режиме", - добавили в пресс-службе. Ранее во вторник произошел сбой в работе сервисов Росбанка и Райффайзенбанка.
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банки, ddos-атака, россельхозбанк
Происшествия, Банки, DDos-атака, Россельхозбанк
18:02 23.07.2024
 
Россельхозбанк сообщил о кибератаке на цифровые сервисы

РСХБ: идет DDoS-атака на цифровые сервисы банка, ее последствия минимизированы

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРОССЕЛЬХОЗБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Цифровые сервисы Россельхозбанка во вторник были подвергнуты DDoS-атаке, но банку удалось минимизировать последствия благодаря внедрению новой усиленной системы борьбы с атаками данного типа, в настоящий момент атака продолжается, все операции клиентов проходят в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка.
"C 12.00 сегодняшнего дня цифровые сервисы Россельхозбанка были подвергнуты DDoS-атаке, но благодаря внедрению новой усиленной системы борьбы с атаками данного типа банку удалось минимизировать последствия", - сказано в сообщении.
"Все онлайн-сервисы были доступны во время атаки у большинства клиентов, случаи перебоев в работе носили единичный характер. В настоящий момент атака продолжается, все операции клиентов проходят в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.
Ранее во вторник произошел сбой в работе сервисов Росбанка и Райффайзенбанка.
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Сайт Росбанка восстановил работу после сбоя
15:25
 
ПроисшествияБанкиDDos-атакаРоссельхозбанк
 
 
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