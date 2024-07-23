Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240723/russ-850375177.html
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал - 23.07.2024, ПРАЙМ
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - вновь заработал, передает корреспондент РИА Новости. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T18:33+0300
2024-07-23T18:33+0300
russ outdoor
наружная реклама
сбой
https://cdnn.1prime.ru/img/84155/25/841552528_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_bfafce8481f1bc9ce3006b9d0e480733.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - вновь заработал, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник днем сайт оператора наружной рекламы был недоступен. При попытке открыть страницу браузер выдавал ошибку: "Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже". Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес". Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод. В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
https://1prime.ru/20240723/rskhb-850373772.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84155/25/841552528_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_4620825e6f50261ccbd7a4ec903973ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
russ outdoor, наружная реклама, сбой
Russ Outdoor, наружная реклама, сбой
18:33 23.07.2024
 
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал

РИА Новости: сайт российского оператора наружной рекламы Russ вновь заработал

© пресс- служба Группы RussНаружная реклама
Наружная реклама
© пресс- служба Группы Russ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - вновь заработал, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник днем сайт оператора наружной рекламы был недоступен. При попытке открыть страницу браузер выдавал ошибку: "Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже".
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться.
Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес". Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.
В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
РОССЕЛЬХОЗБАНК - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Россельхозбанк сообщил о кибератаке на цифровые сервисы
18:02
 
Russ Outdoorнаружная рекламасбой
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала