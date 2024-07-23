https://1prime.ru/20240723/russ-850375177.html
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал - 23.07.2024, ПРАЙМ
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - вновь заработал, передает корреспондент РИА Новости. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T18:33+0300
2024-07-23T18:33+0300
2024-07-23T18:33+0300
russ outdoor
наружная реклама
сбой
https://cdnn.1prime.ru/img/84155/25/841552528_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_bfafce8481f1bc9ce3006b9d0e480733.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - вновь заработал, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник днем сайт оператора наружной рекламы был недоступен. При попытке открыть страницу браузер выдавал ошибку: "Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже". Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес". Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод. В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
https://1prime.ru/20240723/rskhb-850373772.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84155/25/841552528_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_4620825e6f50261ccbd7a4ec903973ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
russ outdoor, наружная реклама, сбой
Russ Outdoor, наружная реклама, сбой
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал
РИА Новости: сайт российского оператора наружной рекламы Russ вновь заработал
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - вновь заработал, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник днем сайт оператора наружной рекламы был недоступен. При попытке открыть страницу браузер выдавал ошибку: "Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже".
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться.
Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес". Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.
В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
Россельхозбанк сообщил о кибератаке на цифровые сервисы