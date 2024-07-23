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Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал

Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал - 23.07.2024, ПРАЙМ

Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы вновь заработал

Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - вновь заработал, передает корреспондент РИА Новости. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T18:33+0300

2024-07-23T18:33+0300

2024-07-23T18:33+0300

russ outdoor

наружная реклама

сбой

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - вновь заработал, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник днем сайт оператора наружной рекламы был недоступен. При попытке открыть страницу браузер выдавал ошибку: "Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже". Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес". Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод. В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.

https://1prime.ru/20240723/rskhb-850373772.html

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russ outdoor, наружная реклама, сбой