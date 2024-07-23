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ГД приняла закон о штрафах за незаконное предоставление мест на рынках
ГД приняла закон о штрафах за незаконное предоставление мест на рынках - 23.07.2024, ПРАЙМ
ГД приняла закон о штрафах за незаконное предоставление мест на рынках
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении с 1 марта 2025 года административной ответственности для компаний, управляющих розничными рынками,... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T17:54+0300
2024-07-23T17:54+0300
2024-07-23T17:55+0300
россия
госдума
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рынок
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении с 1 марта 2025 года административной ответственности для компаний, управляющих розничными рынками, за предоставление торговых мест лицам, у которых нет зарегистрированной контрольно-кассовой техники (ККТ), в случаях, когда ее наличие необходимо. Документ вводит ответственность управляющих компаний (УК) за несоблюдение порядка предоставления торгового места на территории розничного рынка. В частности, такие компании будут штрафовать за предоставление мест лицам, которые не представили копию карточки регистрации ККТ. Также УК будет нести ответственность, если она не проверила наличие зарегистрированной (перерегистрированной) ККТ и факт ее регистрации на сайте ФНС, не направила уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и не расторгла договор в случае их неустранения. При выявлении таких нарушений управляющей компании и ее должностным лицам будет вынесено предупреждение или наложен штраф в размере 40-50 тысяч рублей на должностных лиц, 100-300 тысяч рублей – на УК. При повторном нарушении штраф для компании составит от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а для ее должностных лиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.
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россия, госдума, кассы, рынок
РОССИЯ, Госдума, кассы, Рынок
ГД приняла закон о штрафах за незаконное предоставление мест на рынках
ГД ввела штрафы за незаконное предоставление мест на рынках торговцам без касс
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении с 1 марта 2025 года административной ответственности для компаний, управляющих розничными рынками, за предоставление торговых мест лицам, у которых нет зарегистрированной контрольно-кассовой техники (ККТ), в случаях, когда ее наличие необходимо.
Документ вводит ответственность управляющих компаний (УК) за несоблюдение порядка предоставления торгового места на территории розничного рынка.
В частности, такие компании будут штрафовать за предоставление мест лицам, которые не представили копию карточки регистрации ККТ. Также УК будет нести ответственность, если она не проверила наличие зарегистрированной (перерегистрированной) ККТ и факт ее регистрации на сайте ФНС, не направила уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и не расторгла договор в случае их неустранения.
При выявлении таких нарушений управляющей компании и ее должностным лицам будет вынесено предупреждение или наложен штраф в размере 40-50 тысяч рублей на должностных лиц, 100-300 тысяч рублей – на УК.
При повторном нарушении штраф для компании составит от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а для ее должностных лиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.
ГД приняла закон о штрафах за препятствование проверкам ФАС