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Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника

Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника - 23.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника

Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,11%, следует из данных Московской биржи. | 23.07.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,11%, до 3028,01 пункта, долларовый РТС – на 0,67%, до 1092,67 пункта.

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