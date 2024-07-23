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Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника - 23.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240723/rynok-850376365.html
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника - 23.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,11%, следует из данных Московской биржи. | 23.07.2024, ПРАЙМ
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российский рынок акций
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,11%, до 3028,01 пункта, долларовый РТС – на 0,67%, до 1092,67 пункта.
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торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, Торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:07 23.07.2024
 
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника

Российский рынок акций вырос в основную сессию вторника на 0,11%

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,11%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,11%, до 3028,01 пункта, долларовый РТС – на 0,67%, до 1092,67 пункта.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 24 июля
18:29
 
ЭкономикаТоргироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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