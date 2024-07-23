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Минфин объяснил, когда можно заключить договор ПДС на детей

Минфин объяснил, когда можно заключить договор ПДС на детей - 23.07.2024, ПРАЙМ

Минфин объяснил, когда можно заключить договор ПДС на детей

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) дает возможность заключить договор в пользу ребенка независимо от его возраста. Такой счет можно открыть с момента... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T12:19+0300

2024-07-23T12:19+0300

2024-07-23T12:19+0300

программа долгосрочных сбережений

минфин

дети

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) дает возможность заключить договор в пользу ребенка независимо от его возраста. Такой счет можно открыть с момента рождения ребенка, при этом самостоятельно распоряжаться этим счетом он сможет по истечении срока, установленного договором, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. Программа долгосрочных сбережений - новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа направлена возможность при финансовой поддержке государства копить средства в простой и удобной форме. "Открыть счет ПДС на ребенка можно с момента его рождения. Договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица независимо от его возраста. При этом выплаты будут производиться на общих основаниях – через 15 лет действия договора или по достижении участником возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Держателем договора "в пользу ребенка" или выгодоприобретателем, как указано в законе, является его родитель, заключивший договор", - рассказали в пресс-службе министерства. Там также отметили, что настройки доступа к счету человек выбирает сам. Так, лицо, заключившее договор, устанавливает ограничивающий срок, в течение которого использование средств по программе будет недоступно лицу, в чью пользу заключен договор. А право пользования накоплениями переходит к тому, в чью пользу был заключен договор, лишь по истечении этого срока. "Проще говоря, пока ПДС-копилка пополняется родителем, доступа у ребенка к ней нет, а как только она будет заполнена, то перейдет к ребенку. Чтобы вписать ребенка в договор, необходимо будет предоставить его свидетельство о рождении, а также СНИЛС и ИНН при их наличии", - отмечается в сообщении. "Несовершеннолетний ребенок сможет распоряжаться счетом ПДС с 15-летнего возраста без согласия родителей. Согласно Гражданскому кодексу России, несовершеннолетние дети могут самостоятельно распоряжаться финансами, начиная с 14 лет – момента получения первого паспорта. Эта норма, естественно, применима и к ПДС", - указали в Минфине. Благодаря программе человек может за 15 лет малыми усилиями создать себе приличный капитал, в том числе – скопить деньги на образование ребенку, подчеркнули в Минфине. "Если человек заключит договор ПДС в пользу ребенка (при его рождении - ред.) и будет ежемесячно вносить на этот счет по 3000 рублей, то к 15-летию ребенка на счету скопится 1,9 миллиона рублей. При этом объем вложений родителей составит около четверти от этой суммы – всего 540 тысяч рублей", - пояснили в министерстве.

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программа долгосрочных сбережений, минфин, дети