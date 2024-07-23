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Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя
Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя - 23.07.2024, ПРАЙМ
Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя
Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя, но вход в приложение все еще затруднен, передает корреспондент РИА Новости. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T17:08+0300
2024-07-23T17:09+0300
райффайзенбанк
сбой
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя, но вход в приложение все еще затруднен, передает корреспондент РИА Новости. При входе в мобильный банк пользователи видят сообщение: "Вход может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее". "Сейчас вход в приложение "Райффайзен Онлайн" может работать нестабильно. Мы уже занимаемся решением и обязательно сообщим о восстановлении", - сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка. Ранее во вторник сбой в работе сервисов наблюдался также и у Росбанка.
https://1prime.ru/20240723/rosbank-850363432.html
ПРАЙМ
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
ru-RU
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ПРАЙМ
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5
4.7
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ПРАЙМ
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40
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40
райффайзенбанк, сбой
Райффайзенбанк, сбой
17:08 23.07.2024 (обновлено: 17:09 23.07.2024)
 
Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя

Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя 23 июля

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗакрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя, но вход в приложение все еще затруднен, передает корреспондент РИА Новости.
При входе в мобильный банк пользователи видят сообщение: "Вход может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее".
"Сейчас вход в приложение "Райффайзен Онлайн" может работать нестабильно. Мы уже занимаемся решением и обязательно сообщим о восстановлении", - сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка.
Ранее во вторник сбой в работе сервисов наблюдался также и у Росбанка.
Росбанк
Сайт Росбанка восстановил работу после сбоя
15:25
 
Райффайзенбанксбой
 
 
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