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Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя
Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя - 23.07.2024, ПРАЙМ
Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя
Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя, но вход в приложение все еще затруднен, передает корреспондент РИА Новости. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T17:08+0300
2024-07-23T17:08+0300
2024-07-23T17:09+0300
райффайзенбанк
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя, но вход в приложение все еще затруднен, передает корреспондент РИА Новости. При входе в мобильный банк пользователи видят сообщение: "Вход может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее". "Сейчас вход в приложение "Райффайзен Онлайн" может работать нестабильно. Мы уже занимаемся решением и обязательно сообщим о восстановлении", - сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка. Ранее во вторник сбой в работе сервисов наблюдался также и у Росбанка.
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райффайзенбанк, сбой
Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя
Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя 23 июля
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя, но вход в приложение все еще затруднен, передает корреспондент РИА Новости.
При входе в мобильный банк пользователи видят сообщение: "Вход может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее".
"Сейчас вход в приложение "Райффайзен Онлайн" может работать нестабильно. Мы уже занимаемся решением и обязательно сообщим о восстановлении", - сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка.
Ранее во вторник сбой в работе сервисов наблюдался также и у Росбанка.
Сайт Росбанка восстановил работу после сбоя