https://1prime.ru/20240723/sboy-850370308.html

Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя

Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя - 23.07.2024, ПРАЙМ

Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя

Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя, но вход в приложение все еще затруднен, передает корреспондент РИА Новости. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:08+0300

2024-07-23T17:08+0300

2024-07-23T17:09+0300

райффайзенбанк

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/79494/65/794946588_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_8ae7b56afd4707ac9569707f2b06ce29.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя, но вход в приложение все еще затруднен, передает корреспондент РИА Новости. При входе в мобильный банк пользователи видят сообщение: "Вход может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее". "Сейчас вход в приложение "Райффайзен Онлайн" может работать нестабильно. Мы уже занимаемся решением и обязательно сообщим о восстановлении", - сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка. Ранее во вторник сбой в работе сервисов наблюдался также и у Росбанка.

https://1prime.ru/20240723/rosbank-850363432.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

райффайзенбанк, сбой