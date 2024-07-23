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Российский энергоэкспорт в Китай вырос на четыре процента, заявил Сечин
Российский энергоэкспорт в Китай вырос на четыре процента, заявил Сечин - 23.07.2024, ПРАЙМ
Российский энергоэкспорт в Китай вырос на четыре процента, заявил Сечин
Российский энергетический экспорт в Китай за первое полугодие 2024 года вырос на 4%, до 46 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:14+0300
2024-07-23T16:14+0300
2024-07-23T16:14+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский энергетический экспорт в Китай за первое полугодие 2024 года вырос на 4%, до 46 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около 46 миллиардов долларов, что на 4% превысило показатель предыдущего года. В результате, наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении. Напомню, что в 2021 году этот показатель составлял всего 13%", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин отметил, что сотрудничество двух стран в энергетике предопределено их географическим положением и местом на энергетической карте мира, ведь Россия производит 11% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 16% их мирового потребления.
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россия, китай, мировая энергетика, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, мировая энергетика, экспорт
Российский энергоэкспорт в Китай вырос на четыре процента, заявил Сечин
Сечин: энергоэкспорт России в Китай за I полугодие вырос на 4%, до $46 млрд
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский энергетический экспорт в Китай за первое полугодие 2024 года вырос на 4%, до 46 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около 46 миллиардов долларов, что на 4% превысило показатель предыдущего года. В результате, наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении. Напомню, что в 2021 году этот показатель составлял всего 13%", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин отметил, что сотрудничество двух стран в энергетике предопределено их географическим положением и местом на энергетической карте мира, ведь Россия производит 11% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 16% их мирового потребления.
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