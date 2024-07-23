https://1prime.ru/20240723/sevpotok-850370865.html

В Германии заявили, что власти не ответили ни на один вопрос о "Севпотоках"

В Германии заявили, что власти не ответили ни на один вопрос о "Севпотоках" - 23.07.2024, ПРАЙМ

В Германии заявили, что власти не ответили ни на один вопрос о "Севпотоках"

Кабмин ФРГ не смог за почти два года сформулировать четкие ответы на то, что случилось в сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и кто является... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:25+0300

2024-07-23T17:25+0300

2024-07-23T17:44+0300

происшествия

северный поток-2

германия

бундестаг

расследование чп на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 23 июл - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ не смог за почти два года сформулировать четкие ответы на то, что случилось в сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и кто является ответственным за совершенные теракты, следует из предоставленного агентству РИА Новости фракцией "Альтернатива для Германии" (АдГ) ответа на очередной запрос парламентариев бундестага. Ответ на запрос АдГ имеет дату от 19 июля, одним из его составителей является депутат Евгений Шмидт. Он заявил в беседе с агентством, что несмотря на большой объем, — запрос состоит из 99 вопросов — конкретика в ответах кабмина отсутствует. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТаким образом правительство признается в документе, что не рассматривает и не рассматривало до сих пор возможности представить общественности промежуточный отчет о произошедшем на газопроводах, а также результаты текущего расследования. В качестве причины кабмин сослался на конфиденциальность, нарушив которую можно якобы нанести вред самому расследованию. Шмидт отметил в пресс-релизе к ответам, что такая позиция несостоятельна, ведь в немецких СМИ несколько раз размещали публикации со ссылкой на немецких следователей, в которых внимание общественности обращалось на якобы причастность к теракту украинских граждан с использованием небольшой яхты "Андромеда". Вместе с тем власти, ссылаясь на конфиденциальность, не ответили и на вопрос о том, предоставляли ли шведские следователи своим немецким коллегам, как об этом ранее сообщалось в некоторых СМИ, образцы взрывчатых веществ для сравнение со следами, якобы найденными на "Андромеде". По мнению Шмидта, создается впечатление, что давление со стороны общественности стало настолько сильным, что ее решили навести, как минимум, на один след, каким бы нелепым он в итоге ни оказался. "Все это, предположительно, служит для того, чтобы скрыть реальную подоплеку", — заключил депутат. Также он выразил мнение, что данная стратегия призвана через подачу минимально возможного количества информации уменьшить количество зацепок для запросов оппозиции. Кроме того, у кабмина ФРГ нет ответов и на более отстраненные вопросы. Так, оно заявило, что не располагает своими или сторонними данными о нахождении в территориальных водах Дании начиненного взрывчаткой подводного дрона США для борьбы с минами, который был обнаружен еще в 2015 году у "Северного потока", о чем сообщали ранее в "Газпроме". Берлин не имеет ответа на вопрос, как и в какой форме в 2022 году вблизи газопроводов проходили учения НАТО BALTOPS 22 и по какой причине еще до их начала в водах наблюдалось присутствие кораблей ВМС США. Также немецкие власти не могут сказать, выполнял ли патрульный самолет ВВС Норвегии Boeing P-8 Poseidon полет вблизи газопровода "Северный поток — 2" 26 сентября 2022 года. "Утверждения федерального правительства о том, что оно ничего не знает об этом, неправдоподобны. Оно, конечно, должно знать о фактах, о которых идет речь, но делает вид, что это не так. Поскольку (американский журналист) Сеймур Херш, как известно, придерживается мнения, что США и Норвегия в рамках BALTOPS 22 предпринимали подготовления к подрыву трубопроводов", — указал Шмидт. Сославшись на конфиденциальность и опасность разглашения для хода расследования правительство ФРГ отказалось отвечать на вопрос, какие корабли находились вблизи газопроводов на момент подрыва. Ему якобы неизвестно, было ли реализовано предложение президента США Джо Байдена от сентября 2022 года послать на место подрыва водолазов, "чтобы выяснить, что произошло в действительности".Также кабмин со ссылкой на отсутствие собственных данных не ответил на вопрос о том, почему Копенгаген только через пять недель после подрыва допустил начало расследования в своей исключительной экономической зоне, а Швеция сняла ограничения уже 6 октября 2022 года, хотя утечка газа из поврежденных труб прекратилась 3 октября. Без ответа остались и вопросы, когда именно шведские и датские следователи по данным немецкого правительства сами начали расследовать произошедшее и были ли и с какого момента к этому причастны следователи других стран. Шмидт добавил, что немецким властям неизвестны даже те факты, о которых идет речь в запросе, хотя оно само неоднократно заявляло, что тесно сотрудничает с Данией и Швецией по этому вопросу. По его словам, Берлину также не интересно дальнейшее использование "Северных потоков". Так, кабмин отвечает, что не располагает данными о возможностях оценить стоимость и сроки ремонта поврежденного трубопровода, отметил немецкий парламентарий. Депутат подчеркнул, что федеральное правительство не проявляет никакого интереса к раскрытию терактов, а напротив, пытается предотвратить даже простое обсуждение взрывов. "Они даже не посещают заседания Совета Безопасности ООН, на которых они обсуждались. Все это усиливает сложившееся впечатление, что немецкому правительству есть что скрывать", — заключил Шмидт. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

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северный поток-2, германия, бундестаг, расследование чп на "северных потоках"