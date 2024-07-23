https://1prime.ru/20240723/sevpotoki-850350927.html

В Германии рассказали о проблемах с раскрытием дела о подрыве "Севпотоков"

В Германии рассказали о проблемах с раскрытием дела о подрыве "Севпотоков" - 23.07.2024, ПРАЙМ

В Германии рассказали о проблемах с раскрытием дела о подрыве "Севпотоков"

Генпрокуратура Германии изучает все версии организации взрывов на "Северных потоках", однако в настоящее время нет неоспоримых доказательств, говорится в... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T10:21+0300

2024-07-23T10:21+0300

2024-07-23T10:42+0300

германия

россия

северные потоки

чп на северных потоках

расследование чп на "северных потоках"

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Генпрокуратура Германии изучает все версии организации взрывов на "Северных потоках", однако в настоящее время нет неоспоримых доказательств, говорится в документе правительства ФРГ, его приводят "Известия".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма."Быстрый успех расследования возможен, если преступники пойманы с поличным, найдены надежные и заслуживающие доверия признания в совершении преступления или иным образом могут быть обнаружены неопровержимые доказательства. Здесь этого не хватает", — следует из документа, в котором содержатся ответы на вопросы партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).Отмечается, что Генпрокуратура Германии не считает необходимым объявлять вознаграждение за информацию, которая поможет расследованию.Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. Западные издания сообщили о действиях "проукраинской группы", которая арендовала яхту "Андромеда" и использовала ее для взрывов. На борту яхты было шесть человек. По данным голландской разведки, за диверсией на "Северных потоках" стоял генерал Валерий Залужный.Киевские власти опровергли заявления. В Кремле в свою очередь выразили уверенность, что подрыв трубопроводов мог использоваться в качестве предлога для войны.

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