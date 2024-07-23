Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии рассказали о проблемах с раскрытием дела о подрыве "Севпотоков" - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240723/sevpotoki-850350927.html
В Германии рассказали о проблемах с раскрытием дела о подрыве "Севпотоков"
В Германии рассказали о проблемах с раскрытием дела о подрыве "Севпотоков" - 23.07.2024, ПРАЙМ
В Германии рассказали о проблемах с раскрытием дела о подрыве "Севпотоков"
Генпрокуратура Германии изучает все версии организации взрывов на "Северных потоках", однако в настоящее время нет неоспоримых доказательств, говорится в... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T10:21+0300
2024-07-23T10:42+0300
германия
россия
северные потоки
чп на северных потоках
расследование чп на "северных потоках"
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Генпрокуратура Германии изучает все версии организации взрывов на "Северных потоках", однако в настоящее время нет неоспоримых доказательств, говорится в документе правительства ФРГ, его приводят "Известия".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма."Быстрый успех расследования возможен, если преступники пойманы с поличным, найдены надежные и заслуживающие доверия признания в совершении преступления или иным образом могут быть обнаружены неопровержимые доказательства. Здесь этого не хватает", — следует из документа, в котором содержатся ответы на вопросы партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).Отмечается, что Генпрокуратура Германии не считает необходимым объявлять вознаграждение за информацию, которая поможет расследованию.Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. Западные издания сообщили о действиях "проукраинской группы", которая арендовала яхту "Андромеда" и использовала ее для взрывов. На борту яхты было шесть человек. По данным голландской разведки, за диверсией на "Северных потоках" стоял генерал Валерий Залужный.Киевские власти опровергли заявления. В Кремле в свою очередь выразили уверенность, что подрыв трубопроводов мог использоваться в качестве предлога для войны.
https://1prime.ru/20240716/dengi-850191391.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, россия, северные потоки, чп на северных потоках, расследование чп на "северных потоках"
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ, ЧП на Северных потоках, расследование ЧП на "Северных потоках"
10:21 23.07.2024 (обновлено: 10:42 23.07.2024)
 
В Германии рассказали о проблемах с раскрытием дела о подрыве "Севпотоков"

Правительство ФРГ: раскрыть дело Nord Stream мешает отсутствие подозреваемых

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Генпрокуратура Германии изучает все версии организации взрывов на "Северных потоках", однако в настоящее время нет неоспоримых доказательств, говорится в документе правительства ФРГ, его приводят "Известия".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
"Быстрый успех расследования возможен, если преступники пойманы с поличным, найдены надежные и заслуживающие доверия признания в совершении преступления или иным образом могут быть обнаружены неопровержимые доказательства. Здесь этого не хватает", — следует из документа, в котором содержатся ответы на вопросы партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Отмечается, что Генпрокуратура Германии не считает необходимым объявлять вознаграждение за информацию, которая поможет расследованию.
Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. Западные издания сообщили о действиях "проукраинской группы", которая арендовала яхту "Андромеда" и использовала ее для взрывов. На борту яхты было шесть человек. По данным голландской разведки, за диверсией на "Северных потоках" стоял генерал Валерий Залужный.
Киевские власти опровергли заявления. В Кремле в свою очередь выразили уверенность, что подрыв трубопроводов мог использоваться в качестве предлога для войны.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
В ФРГ потребовали деньги на вознаграждение за данные по "Северным потокам"
16 июля, 19:51
 
ГЕРМАНИЯРОССИЯСЕВЕРНЫЕ ПОТОКИЧП на Северных потокахрасследование ЧП на "Северных потоках"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала