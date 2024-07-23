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Госдума приняла закон о единообразии размера штрафов застройщикам

Госдума приняла закон о единообразии размера штрафов застройщикам - 23.07.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о единообразии размера штрафов застройщикам

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который призван обеспечить единообразный подход к определению... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T16:16+0300

2024-07-23T16:16+0300

2024-07-23T16:16+0300

россия

госдума

штраф

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который призван обеспечить единообразный подход к определению размера и пределов финансовой ответственности застройщика путем исключения двойной ответственности по договору участия в долевом строительстве. "Проект федерального закона призван обеспечить единообразный подход к определению размера и пределов ответственности по договору участия в долевом строительстве", - сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту. Текст законопроекта предусматривает исчерпывающий перечень применяемых к застройщику мер гражданско-правовой ответственности, а именно неустоек, пеней, штрафов, процентов, связанных с заключением, исполнением, изменением и (или) прекращением договора участия в долевом строительстве. Кроме того, адаптируются размеры неустоек, подлежащих уплате участнику долевого строительства за нарушение требований к качеству объектов долевого строительства с учетом сложившейся социально-экономической ситуации, а также устраняется правовая неопределенность в части размера неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований о соразмерном уменьшении цены договора и о возмещении расходов участника долевого строительства на устранение недостатков. Парламентарии также предлагают сократить гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливаемый договором долевого строительства с пяти до трех лет. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

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россия, госдума, штраф