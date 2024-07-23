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ГД приняла закон о штрафах за препятствование проверкам ФАС

ГД приняла закон о штрафах за препятствование проверкам ФАС - 23.07.2024, ПРАЙМ

ГД приняла закон о штрафах за препятствование проверкам ФАС

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий административную ответственность за воспрепятствование проверкам соблюдения требования о запрете... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:42+0300

2024-07-23T17:42+0300

2024-07-23T17:43+0300

госдума

фас рф

штраф

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий административную ответственность за воспрепятствование проверкам соблюдения требования о запрете заключения антиконкурентного соглашения или уклонение от их проведения. Документ подготовлен в целях повышения эффективности осуществления контрольной деятельности ФАС России при проведении проверок соблюдения требований о запрете заключения недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения. Действующие штрафы в 5-10 тысяч рублей для юрлиц за противодействие проверкам не сдерживают противоправное поведение проверяемых компаний, считает инициировавшее принятие закона правительство РФ. Новый закон за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц ФАС и его территориальных органов при проведении соответствующих проверок или уклонение от таких проверок, если это повлекло за собой невозможность их проведения или завершения, устанавливает штраф для граждан в размере 15-30 тысяч рублей, должностных лиц – 30-50 тысяч рублей. Для юрлиц с годовой выручкой не более 120 миллионов рублей (за предшествующий нарушению год) штраф составит 100 тысяч рублей, от 120 миллионов до 800 миллионов - 500 тысяч рублей, от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей - 1 миллион рублей, а если более 2 миллиардов рублей - 2 миллиона рублей. Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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госдума, фас рф, штраф