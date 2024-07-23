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Серый рынок сим-карт схлопнулся: как их будут раздавать
Серый рынок сим-карт схлопнулся: как их будут раздавать - 23.07.2024, ПРАЙМ
Серый рынок сим-карт схлопнулся: как их будут раздавать
Серые сим-карты, которые раньше раздавали на улицах, уходят в прошлое: теперь для их получения хотят требовать не только паспорт, но и подтверждение его данных. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T03:03+0300
2024-07-23T03:03+0300
2024-07-23T03:03+0300
эксклюзив
сим-карта
мошенничество
денис кусков
telecom daily
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Серые сим-карты, которые раньше раздавали на улицах, уходят в прошлое: теперь для их получения хотят требовать не только паспорт, но и подтверждение его данных. Для чего такие изменения, рассказал агентству “Прайм” гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.Власти уже обсуждали три возможных пути борьбы с серым рынком. Первый — продажа сим-карт по биометрии, второй — только в салонах связи, МФЦ и отделениях "Почты России", третий — через приложение "Госключ", где договор будут подписывать электронно.Недавно Минцифры предложило продавать сим-карты только после проверки паспортных данных по базе МВД, либо через Госуслуги с подтвержденным аккаунтом. Поправки в закон "О связи", разработанные министерством, могут быть приняты Госдумой до 4 августа. Иными словами, о покупке карты без паспорта можно будет забыть. Но мало этого - данные еще должны быть проверены.До недавнего времени сим-карты можно было получить в салоне или прямо на улице, не предъявляя паспорт. Серые симки не требуют оформления, а потому привлекают людей, которые надеются таким образом обеспечить свою анонимность при звонках по телефону и использовании интернета. При этом В Госдуме ранее предупреждали о том, что анонимные симки позволяют злоумышленникам размещать в соцсетях опасный контент и даже вести подготовку к терактамВопрос о безопасности актуализируется также на фоне роста числа мошеннических и спам-звонков. Важно не дать мошенникам получать SIM-карты на поддельные паспорта, либо на одни и те же фамилии, которые ранее фигурировали в списке покупателей, подчеркнул эксперт.Если предложенные новации реализуют, количество сервисов, предлагающих SIM-карты, будет сокращаться. “Постепенно подобные инновации приведут к тому, что на рынке серых карт практически не будет”, - надеется Кусков.
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эксклюзив, сим-карта, мошенничество, денис кусков, telecom daily
Эксклюзив, сим-карта, мошенничество, Денис Кусков, Telecom daily
Серый рынок сим-карт схлопнулся: как их будут раздавать
Эксперт Кусков: борьбу с серыми сим-картами усилили из-за мошенников и спамеров
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Серые сим-карты, которые раньше раздавали на улицах, уходят в прошлое: теперь для их получения хотят требовать не только паспорт, но и подтверждение его данных. Для чего такие изменения, рассказал агентству “Прайм” гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Власти уже обсуждали три возможных пути борьбы с серым рынком. Первый — продажа сим-карт по биометрии, второй — только в салонах связи, МФЦ и отделениях "Почты России", третий — через приложение "Госключ", где договор будут подписывать электронно.
Недавно Минцифры предложило продавать сим-карты только после проверки паспортных данных по базе МВД, либо через Госуслуги с подтвержденным аккаунтом. Поправки в закон "О связи", разработанные министерством, могут быть приняты Госдумой до 4 августа. Иными словами, о покупке карты без паспорта можно будет забыть. Но мало этого - данные еще должны быть проверены.
До недавнего времени сим-карты можно было получить в салоне или прямо на улице, не предъявляя паспорт. Серые симки не требуют оформления, а потому привлекают людей, которые надеются таким образом обеспечить свою анонимность при звонках по телефону и использовании интернета. При этом В Госдуме ранее предупреждали о том, что анонимные симки позволяют злоумышленникам размещать в соцсетях опасный контент и даже вести подготовку к терактам
Вопрос о безопасности актуализируется также на фоне роста числа мошеннических и спам-звонков. Важно не дать мошенникам получать SIM-карты на поддельные паспорта, либо на одни и те же фамилии, которые ранее фигурировали в списке покупателей, подчеркнул эксперт.
Если предложенные новации реализуют, количество сервисов, предлагающих SIM-карты, будет сокращаться. “Постепенно подобные инновации приведут к тому, что на рынке серых карт практически не будет”, - надеется Кусков.
Россиянам назвали риски использования "серых" сим-карт