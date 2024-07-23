https://1prime.ru/20240723/siriya-850371310.html

Путину подарили дамасский меч

Путину подарили дамасский меч - 23.07.2024, ПРАЙМ

Путину подарили дамасский меч

По случаю 80-летней годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Дамаском президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч,... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:32+0300

2024-07-23T17:32+0300

2024-07-23T17:42+0300

башар асад

владимир путин

россия

сирия

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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. По случаю 80-летней годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Дамаском президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч, сообщает корреспондент РИА Новости.Такой же подарок получил глава МИД Сергей Лавров и замглавы МИД Михаил Богданов, которому и вручил памятные подарки сирийский посол в Москве Башар Джаафари.Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ. Сирийская сторона также подготовила подарки зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, постпреду России при ООН Василию Небензе, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, главе Россотрудничества Евгению Примакову, вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву, а также вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой.Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. В воскресенье Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с юбилейной датой и напомнил ему, что Россия продолжит поддерживать Сирию в отстаивании целостности и суверенитета, сохранении единства и поддержании безопасности.

https://1prime.ru/20240607/siriya-848969001.html

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башар асад, владимир путин, россия, сирия