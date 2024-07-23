https://1prime.ru/20240723/soyuzniki-850348180.html

Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками

Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками - 23.07.2024, ПРАЙМ

Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками

Москва и Вашингтон являются потенциальными союзниками в области международного развития. Такое мнение выразил экс-постпред США в ООН Эндрю Янг. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T08:13+0300

2024-07-23T08:13+0300

2024-07-23T08:13+0300

политика

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон являются потенциальными союзниками в области международного развития. Такое мнение выразил экс-постпред США в ООН Эндрю Янг."Я всегда считал США и Россию потенциальными союзниками в развитии нашей планеты", — отметил дипломат.Янг отметил, что во время его работы в ООН в 1977-1979 годах одним из его лучших друзей был постпред СССР Олег Трояновский, и они строили дружеские отношения вне политической сферы.Он также заметил, что война не является правильным путем решения конфликтов, и что концентрация на процветании может помочь построить мир.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отношения России и США переживают наихудший период в своей истории, однако их будущее важно для Москвы.

https://1prime.ru/20240721/zakharova-850311233.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша