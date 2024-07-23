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Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками
Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками - 23.07.2024, ПРАЙМ
Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками
Москва и Вашингтон являются потенциальными союзниками в области международного развития. Такое мнение выразил экс-постпред США в ООН Эндрю Янг. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T08:13+0300
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон являются потенциальными союзниками в области международного развития. Такое мнение выразил экс-постпред США в ООН Эндрю Янг."Я всегда считал США и Россию потенциальными союзниками в развитии нашей планеты", — отметил дипломат.Янг отметил, что во время его работы в ООН в 1977-1979 годах одним из его лучших друзей был постпред СССР Олег Трояновский, и они строили дружеские отношения вне политической сферы.Он также заметил, что война не является правильным путем решения конфликтов, и что концентрация на процветании может помочь построить мир.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отношения России и США переживают наихудший период в своей истории, однако их будущее важно для Москвы.
https://1prime.ru/20240721/zakharova-850311233.html
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Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками
Экс-постпред США в ООН Янг: Россия и США - потенциальные союзники в развитии
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон являются потенциальными союзниками в области международного развития. Такое мнение выразил экс-постпред США в ООН Эндрю Янг.
"Я всегда считал США и Россию потенциальными союзниками в развитии нашей планеты", — отметил дипломат.
Янг отметил, что во время его работы в ООН в 1977-1979 годах одним из его лучших друзей был постпред СССР Олег Трояновский, и они строили дружеские отношения вне политической сферы.
Он также заметил, что война не является правильным путем решения конфликтов, и что концентрация на процветании может помочь построить мир.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отношения России и США переживают наихудший период в своей истории, однако их будущее важно для Москвы.
Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявили в МИД