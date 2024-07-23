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Основатель файлообменника Mega предрек конец империи США - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Основатель файлообменника Mega предрек конец империи США
Основатель файлообменника Mega предрек конец империи США - 23.07.2024, ПРАЙМ
Основатель файлообменника Mega предрек конец империи США
Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал отказаться от доллара в пользу... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T11:45+0300
2024-07-23T11:45+0300
экономика
золото
доллар
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал отказаться от доллара в пользу золота и предрек скорый конец империи США. "Конец империи США близок. Откажитесь от доллара США. Переходите к золоту. Переживите грядущую экономическую депрессию и гиперинфляцию... ЕС тоже рухнет, поскольку они встроены в долговую систему США", - написал Дотком в своем аккаунте в соцсети Х. Он подчеркнул, что золото после можно будет использовать, чтобы вложиться в любые другие активы, когда они станут "дешевыми, как грязь". Своей публикацией Дотком ответил на пост, в котором утверждалось, что американский госдолг, оценивающийся триллионами долларов, не смогут выплатить никакие выборы, только печатный станок. Дефицит бюджета США, по последним данным Федеральной резервной системы, составляет 1,27 триллиона долларов, а госдолг находится на рекордно высокой отметке в 34,95 триллиона долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе в июле отметил, что увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году.
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золото, доллар, дедолларизация, сша
Экономика, золото, доллар, дедолларизация, США
11:45 23.07.2024
 
Основатель файлообменника Mega предрек конец империи США

Бизнесмен Дотком призвал отказаться от доллара и предрек конец империи США

© Unsplash/Andy FeliciottiВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Andy Feliciotti
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал отказаться от доллара в пользу золота и предрек скорый конец империи США.
"Конец империи США близок. Откажитесь от доллара США. Переходите к золоту. Переживите грядущую экономическую депрессию и гиперинфляцию... ЕС тоже рухнет, поскольку они встроены в долговую систему США", - написал Дотком в своем аккаунте в соцсети Х.
Он подчеркнул, что золото после можно будет использовать, чтобы вложиться в любые другие активы, когда они станут "дешевыми, как грязь".
Своей публикацией Дотком ответил на пост, в котором утверждалось, что американский госдолг, оценивающийся триллионами долларов, не смогут выплатить никакие выборы, только печатный станок.
Дефицит бюджета США, по последним данным Федеральной резервной системы, составляет 1,27 триллиона долларов, а госдолг находится на рекордно высокой отметке в 34,95 триллиона долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе в июле отметил, что увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году.
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