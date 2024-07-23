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Глава Секретной службы США подала в отставку, сообщает CNBC - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Глава Секретной службы США подала в отставку, сообщает CNBC
Глава Секретной службы США подала в отставку, сообщает CNBC - 23.07.2024, ПРАЙМ
Глава Секретной службы США подала в отставку, сообщает CNBC
Глава Секретной службы США Кимберли Читл во вторник, 23 июля, подала в отставку, сообщил телеканал CNBC, не раскрыв источник этой информации. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T17:57+0300
2024-07-23T17:57+0300
сша
отставка
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Секретной службы США Кимберли Читл во вторник, 23 июля, подала в отставку, сообщил телеканал CNBC, не раскрыв источник этой информации. Секретная служба США должна была обеспечивать безопасность кандидата в президенты США Дональда Трампа 13 июля на митинге в Пенсильвании. В тот день на поитика было совершено покушение, он получил ранение в ухо.CNBC напомнил, что недавно Читл выступила с отчетом в Конгрессе США. На слушаниях она дала понять, что является "наиболее квалифицированным лицом" на пост главы Секретной службы США, поэтому не уйдет в отставку.
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сша, отставка, покушение на дональда трампа
США, отставка, покушение на Дональда Трампа
17:57 23.07.2024
 
Глава Секретной службы США подала в отставку, сообщает CNBC

CNBC: глава Секретной службы США, отвечавшей за безопасность Трампа, подала в отставку

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Секретной службы США Кимберли Читл во вторник, 23 июля, подала в отставку, сообщил телеканал CNBC, не раскрыв источник этой информации.
Секретная служба США должна была обеспечивать безопасность кандидата в президенты США Дональда Трампа 13 июля на митинге в Пенсильвании. В тот день на поитика было совершено покушение, он получил ранение в ухо.
CNBC напомнил, что недавно Читл выступила с отчетом в Конгрессе США. На слушаниях она дала понять, что является "наиболее квалифицированным лицом" на пост главы Секретной службы США, поэтому не уйдет в отставку.
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СШАотставкапокушение на Дональда Трампа
 
 
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