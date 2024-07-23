https://1prime.ru/20240723/ssha-850373223.html

Глава Секретной службы США подала в отставку, сообщает CNBC

Глава Секретной службы США подала в отставку, сообщает CNBC - 23.07.2024, ПРАЙМ

Глава Секретной службы США подала в отставку, сообщает CNBC

Глава Секретной службы США Кимберли Читл во вторник, 23 июля, подала в отставку, сообщил телеканал CNBC, не раскрыв источник этой информации. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:57+0300

2024-07-23T17:57+0300

2024-07-23T17:57+0300

сша

отставка

покушение на дональда трампа

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Секретной службы США Кимберли Читл во вторник, 23 июля, подала в отставку, сообщил телеканал CNBC, не раскрыв источник этой информации. Секретная служба США должна была обеспечивать безопасность кандидата в президенты США Дональда Трампа 13 июля на митинге в Пенсильвании. В тот день на поитика было совершено покушение, он получил ранение в ухо.CNBC напомнил, что недавно Читл выступила с отчетом в Конгрессе США. На слушаниях она дала понять, что является "наиболее квалифицированным лицом" на пост главы Секретной службы США, поэтому не уйдет в отставку.

https://1prime.ru/20240723/kiev-850365147.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, отставка, покушение на дональда трампа