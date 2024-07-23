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ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной 4-й месяц подряд

ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной 4-й месяц подряд - 23.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной 4-й месяц подряд

Центральный банк Турции оставил ключевую ставку неизменной на уровне 50%, говорится в сообщении регулятора. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T14:44+0300

2024-07-23T14:44+0300

2024-07-23T14:44+0300

экономика

инфляция

турция

ставка

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СТАМБУЛ, 23 и юл - ПРАЙМ. Центральный банк Турции оставил ключевую ставку неизменной на уровне 50%, говорится в сообщении регулятора."Ключевая ставка по итогам заседания 23 июля остается неизменной", - сообщил ЦБ.Центральный банк Турции уже четыре месяца не меняет ключевую ставку.На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени, с B3 до B1, благодаря реформам в турецкой экономике.Руководство ЦБ Турции ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям.Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,6% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне 2023 года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель нынешнего мая в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года.

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инфляция, турция, ставка