Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной 4-й месяц подряд - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240723/stavka-850362049.html
ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной 4-й месяц подряд
ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной 4-й месяц подряд - 23.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной 4-й месяц подряд
Центральный банк Турции оставил ключевую ставку неизменной на уровне 50%, говорится в сообщении регулятора. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T14:44+0300
2024-07-23T14:44+0300
экономика
инфляция
турция
ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849135848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_787e08a0b4c3ac3f74db6244242843da.jpg
СТАМБУЛ, 23 и юл - ПРАЙМ. Центральный банк Турции оставил ключевую ставку неизменной на уровне 50%, говорится в сообщении регулятора."Ключевая ставка по итогам заседания 23 июля остается неизменной", - сообщил ЦБ.Центральный банк Турции уже четыре месяца не меняет ключевую ставку.На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени, с B3 до B1, благодаря реформам в турецкой экономике.Руководство ЦБ Турции ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям.Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,6% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне 2023 года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель нынешнего мая в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года.
https://1prime.ru/20240722/turtsiya-850315699.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849135848_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_bea14afcd7f4ee647f00c07c146bc9a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инфляция, турция, ставка
Экономика, инфляция, ТУРЦИЯ, ставка
14:44 23.07.2024
 
ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной 4-й месяц подряд

ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной 4-й месяц подряд на уровне 50%

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 23 и юл - ПРАЙМ. Центральный банк Турции оставил ключевую ставку неизменной на уровне 50%, говорится в сообщении регулятора.
"Ключевая ставка по итогам заседания 23 июля остается неизменной", - сообщил ЦБ.
Центральный банк Турции уже четыре месяца не меняет ключевую ставку.
На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени, с B3 до B1, благодаря реформам в турецкой экономике.
Руководство ЦБ Турции ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям.
Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,6% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне 2023 года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель нынешнего мая в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года.
Вид на город Анкара - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
В Турции отметили намерение Анкары отречься от НАТО
Вчера, 09:11
 
ЭкономикаинфляцияТУРЦИЯставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала