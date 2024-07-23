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ВТБ повысит ставки по вкладам и накопительным счетам - 23.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240723/stavki-850349395.html
ВТБ повысит ставки по вкладам и накопительным счетам
ВТБ повысит ставки по вкладам и накопительным счетам - 23.07.2024, ПРАЙМ
ВТБ повысит ставки по вкладам и накопительным счетам
ВТБ с 23 июля повышает ставки по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T09:12+0300
2024-07-23T09:12+0300
экономика
россия
втб
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. ВТБ с 23 июля повышает ставки по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Не дожидаясь решения ЦБ РФ по ключевой ставке, ВТБ уже с 23 июля повышает ставки по своим сберегательным продуктам в рублях: в среднем на 0,5 процентного пункта по вкладам и на 1 процентный пункт по накопительному счету", - сообщили в банке. Как указала пресс-служба ВТБ, максимальная ставка по вкладу превысит 19%. Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств ставка составит 19% для клиентов массового сегмента и "Привилегии", а для владельцев пакета "Прайм" – 19,1%. Повышенную по сравнению с базовой ставку также получат текущие клиенты, которые переведут зарплату или пенсию в ВТБ, или настроят регулярный перевод своих средств из других банков. "По накопительному ВТБ-счету в рублях приветственная ставка увеличивается до 19% годовых и будет начисляться на ежедневный остаток без дополнительных условий в течение трех календарных месяцев с даты первого пополнения. Пенсионеры и зарплатные клиенты ВТБ с 23 июля будут получать увеличенную на 1 процентный пункт надбавку: теперь +3 процентных пункта дополнительно к базовой ставке", - сообщает также пресс-служба. ВТБ обращает внимание, что его продуктовые предложения с максимальными ставками доступны и клиентам банка "Открытие". "На очередном заседании совета директоров ЦБ может повысить ключевую ставку впервые за семь месяцев, что станет отправной точкой нового этапа роста ставок по накопительным продуктам. Клиенты ВТБ за полгода уже получили более 400 миллиардов рублей дохода по вкладам и накопительным счетам. Сейчас мы первыми из крупных игроков на опережение поднимаем ставки по ним, чтобы клиенты могли разместить свои средства под высокий процент, при этом – вне зависимости от решения регулятора", - прокомментировал зампред правления ВТБ Георгий Горшков, чьи слова передала пресс-служба. Горшков отметил, что рынок сбережений "разогрет и продолжает расти рекордными темпами" - ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 процентных пункта с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по оценкам ВТБ, на 12%. По данным пресс-службы, с начала года клиенты ВТБ открыли в банке более 2,7 миллиона вкладов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 миллиона), и более 3 миллионов накопительных счетов. Средний чек одного вклада в ВТБ достиг 550 тысяч рублей, а счета – 345 тысяч рублей.
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5
4.7
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
09:12 23.07.2024
 
ВТБ повысит ставки по вкладам и накопительным счетам

ВТБ с 23 июля повышает ставки по вкладам и накопительным счетам

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. ВТБ с 23 июля повышает ставки по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Не дожидаясь решения ЦБ РФ по ключевой ставке, ВТБ уже с 23 июля повышает ставки по своим сберегательным продуктам в рублях: в среднем на 0,5 процентного пункта по вкладам и на 1 процентный пункт по накопительному счету", - сообщили в банке.
Как указала пресс-служба ВТБ, максимальная ставка по вкладу превысит 19%. Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств ставка составит 19% для клиентов массового сегмента и "Привилегии", а для владельцев пакета "Прайм" – 19,1%. Повышенную по сравнению с базовой ставку также получат текущие клиенты, которые переведут зарплату или пенсию в ВТБ, или настроят регулярный перевод своих средств из других банков.
"По накопительному ВТБ-счету в рублях приветственная ставка увеличивается до 19% годовых и будет начисляться на ежедневный остаток без дополнительных условий в течение трех календарных месяцев с даты первого пополнения. Пенсионеры и зарплатные клиенты ВТБ с 23 июля будут получать увеличенную на 1 процентный пункт надбавку: теперь +3 процентных пункта дополнительно к базовой ставке", - сообщает также пресс-служба. ВТБ обращает внимание, что его продуктовые предложения с максимальными ставками доступны и клиентам банка "Открытие".
"На очередном заседании совета директоров ЦБ может повысить ключевую ставку впервые за семь месяцев, что станет отправной точкой нового этапа роста ставок по накопительным продуктам. Клиенты ВТБ за полгода уже получили более 400 миллиардов рублей дохода по вкладам и накопительным счетам. Сейчас мы первыми из крупных игроков на опережение поднимаем ставки по ним, чтобы клиенты могли разместить свои средства под высокий процент, при этом – вне зависимости от решения регулятора", - прокомментировал зампред правления ВТБ Георгий Горшков, чьи слова передала пресс-служба.
Горшков отметил, что рынок сбережений "разогрет и продолжает расти рекордными темпами" - ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 процентных пункта с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по оценкам ВТБ, на 12%.
По данным пресс-службы, с начала года клиенты ВТБ открыли в банке более 2,7 миллиона вкладов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 миллиона), и более 3 миллионов накопительных счетов. Средний чек одного вклада в ВТБ достиг 550 тысяч рублей, а счета – 345 тысяч рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯВТБ
 
 
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