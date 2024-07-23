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Российские банки начали повышать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Российские банки начали повышать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Российские банки начали повышать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ - 23.07.2024, ПРАЙМ
Российские банки начали повышать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Банки в России начали повышать ставки по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь решения, которое примет совет директоров Банка России на заседании 26 июля | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:31+0300
2024-07-23T16:54+0300
банк россии
банки
ставки по вкладам
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Банки в России начали повышать ставки по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь решения, которое примет совет директоров Банка России на заседании 26 июля по ключевой ставке, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. "Учитывая динамику ключевой ставки и исходя из ожиданий по предстоящему решению ЦБ, ПСБ с 24 июля повысит ставки по срочным вкладам для розничных клиентов до 18% годовых", - сообщили в пресс-службе ПСБ. Согласно информации на сайте "Почта банка", эта кредитная организация повысила ставки еще 12 июля. "Почта Банк" повысил доходность по сберегательным продуктам на 1-2 процентных пункта. Максимальная ставка по накопительному счету "Копилка" составляет 20% годовых в промо-период. Проценты начисляются на ежедневный остаток. Доходность по вкладам выросла до 18,5% годовых (на срок 9 месяцев по депозиту "Добро пожаловать")", - сообщила пресс-служба "Почта банка". Там также добавили, что дальнейшее увеличение ставок будет зависеть от роста ключевой ставки и конъюнктуры рынка. Ранее во вторник ВТБ сообщил, что 23 июля повысил ставки по своим сберегательным продуктам в рублях: в среднем на 0,5 процентного пункта по вкладам и на 1 процентный пункт по накопительному счету, при этом указывалось, что максимальная ставка по вкладу превысит 19%. Также "МТС банк" сообщил о повышении ставок по вкладам для розничных клиентов – максимальная составит до 18% годовых.
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банки, ставки по вкладам
Банк России, Банки, ставки по вкладам
16:31 23.07.2024 (обновлено: 16:54 23.07.2024)
 
Российские банки начали повышать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

РИА Новости: банки повышают ставки по вкладам, не дожидаясь заседания ЦБ в июле

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Банки в России начали повышать ставки по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь решения, которое примет совет директоров Банка России на заседании 26 июля по ключевой ставке, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
"Учитывая динамику ключевой ставки и исходя из ожиданий по предстоящему решению ЦБ, ПСБ с 24 июля повысит ставки по срочным вкладам для розничных клиентов до 18% годовых", - сообщили в пресс-службе ПСБ.
Согласно информации на сайте "Почта банка", эта кредитная организация повысила ставки еще 12 июля. "Почта Банк" повысил доходность по сберегательным продуктам на 1-2 процентных пункта. Максимальная ставка по накопительному счету "Копилка" составляет 20% годовых в промо-период. Проценты начисляются на ежедневный остаток. Доходность по вкладам выросла до 18,5% годовых (на срок 9 месяцев по депозиту "Добро пожаловать")", - сообщила пресс-служба "Почта банка". Там также добавили, что дальнейшее увеличение ставок будет зависеть от роста ключевой ставки и конъюнктуры рынка.
Ранее во вторник ВТБ сообщил, что 23 июля повысил ставки по своим сберегательным продуктам в рублях: в среднем на 0,5 процентного пункта по вкладам и на 1 процентный пункт по накопительному счету, при этом указывалось, что максимальная ставка по вкладу превысит 19%. Также "МТС банк" сообщил о повышении ставок по вкладам для розничных клиентов – максимальная составит до 18% годовых.
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