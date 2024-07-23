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Суд приговорил экс-главу Таганрогского литейного завода к лишению свободы

Суд приговорил экс-главу Таганрогского литейного завода к лишению свободы - 23.07.2024, ПРАЙМ

Суд приговорил экс-главу Таганрогского литейного завода к лишению свободы

Суд в Ростовской области вынес приговор бывшему главе Таганрогского литейного завода Константину Слинько, который проходит по делу о хищении денег на... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T20:06+0300

2024-07-23T20:06+0300

2024-07-23T20:29+0300

происшествия

суд

колония

хищение средств

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - ПРАЙМ. Суд в Ростовской области вынес приговор бывшему главе Таганрогского литейного завода Константину Слинько, который проходит по делу о хищении денег на гособоронзаказе. Для него избрана мера наказания в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии. Об этом сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах. Собеседника рассказал агентству, что суд признал Слинько виновным согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Ранее УФСБ по Ростовской области сообщило о вскрытии мошеннической схемы, в которой участвовали начальник военного представительства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", генеральный директор АО "Звезда-Стрела" и директор ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт". Источник тогда сообщил РИА Новости, что в ходе заключения госконтрактов на изготовление составных частей тактических ракет подозреваемые в несколько раз завысили стоимость продукции с целью хищения денежных средств. При этом размер выявленного ущерба составил примерно 700 миллионов рублей. Было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств. Согласно данным источника, двоих фигурантов задержали сразу, а Слинько скрылся в Турции, но был задержан в мае 2023 года в Москве. В конце июня 2024 года Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии экс-главу АО "Звезда — Стрела " Владимира Масленского за хищение более 420 миллионов рублей средств Минобороны России.

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суд, колония, хищение средств