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ЦБ ввел новые тарифы по обязательному страхованию ответственности такси
ЦБ ввел новые тарифы по обязательному страхованию ответственности такси - 23.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ ввел новые тарифы по обязательному страхованию ответственности такси
ЦБ РФ обновил тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами. Теперь они составят от 1,3 тысячи до 5,4... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T19:09+0300
2024-07-23T19:09+0300
2024-07-23T19:21+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ обновил тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами. Теперь они составят от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей в год, следует из сообщения регулятора. Отмечается, что также вводятся тарифы по ОСГОП для такси, которые согласно закону с 1 сентября должны страховать свою ответственность за возможное причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, как это делают сегодня остальные перевозчики, кроме метро. "Стоимость полиса ОСГОП для такси, рассчитанная по установленному Банком России тарифу, будет составлять от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика", — сказано в сообщении. Банк России также сообщил, что с 3 августа на 20% уменьшится минимальная граница тарифного коридора при перевозках междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным и морским транспортом. Указание ЦБ РФ с новыми значениями тарифов зарегистрировал Минюст России, следует из сообщения.
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тарифы, такси, осаго
Банк России, тарифы, такси, ОСАГО
ЦБ ввел новые тарифы по обязательному страхованию ответственности такси
ЦБ: стоимость страхования ответственности такси составит до 5,4 тыс рублей в год
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ обновил тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами. Теперь они составят от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей в год, следует из сообщения регулятора.
Отмечается, что также вводятся тарифы по ОСГОП для такси, которые согласно закону с 1 сентября должны страховать свою ответственность за возможное причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, как это делают сегодня остальные перевозчики, кроме метро.
"Стоимость полиса ОСГОП для такси, рассчитанная по установленному Банком России тарифу, будет составлять от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика", — сказано в сообщении.
Банк России также сообщил, что с 3 августа на 20% уменьшится минимальная граница тарифного коридора при перевозках междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным и морским транспортом.
Указание ЦБ РФ с новыми значениями тарифов зарегистрировал Минюст России, следует из сообщения.
Средняя стоимость ОСАГО снизилась на 3,3 процента в июне