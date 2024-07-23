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ФСБ задержала в Мариуполе двух жителей, планировавших теракт в Белгороде - 23.07.2024, ПРАЙМ
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ФСБ задержала в Мариуполе двух жителей, планировавших теракт в Белгороде
ФСБ задержала в Мариуполе двух жителей, планировавших теракт в Белгороде - 23.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала в Мариуполе двух жителей, планировавших теракт в Белгороде
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Мариуполя, которые планировали поджог мечети в Белгороде, сообщили в ЦОС ФСБ России. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T09:58+0300
2024-07-23T10:23+0300
происшествия
россия
белгород
теракт
фсб
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Мариуполя, которые планировали поджог мечети в Белгороде, сообщили в ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ в Мариуполе Донецкой народной республики задержаны местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде", — сказано в сообщении ведомства.Правоохранительные органы сообщили, что преступники были завербованы через мессенджер одним из сотрудников украинских спецслужб, который дал им задание приехать в Белгород и поджечь мечеть за деньги. Тем не менее, сотрудникам силовых структур удалось предотвратить теракт.Один из задержанных сообщил, что предложение о подрыве мечети получил от знакомого из колонии в Днепре. Для организации теракта требовалось приобрести коктейли Молотова и "закинуть их в мечеть".В ФСБ добавили, что и задержанные дали признательные показания. По факту инцидента заведено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 (организация совершения террористического акта) УК России. Злоумышленников поместили под стражу.
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россия, белгород, теракт, фсб
Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, теракт, ФСБ
09:58 23.07.2024 (обновлено: 10:23 23.07.2024)
 
ФСБ задержала в Мариуполе двух жителей, планировавших теракт в Белгороде

ФСБ: в Мариуполе задержаны два жителя, планировавшие поджог мечети в Белгороде

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Мариуполя, которые планировали поджог мечети в Белгороде, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ в Мариуполе Донецкой народной республики задержаны местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде", — сказано в сообщении ведомства.
Правоохранительные органы сообщили, что преступники были завербованы через мессенджер одним из сотрудников украинских спецслужб, который дал им задание приехать в Белгород и поджечь мечеть за деньги. Тем не менее, сотрудникам силовых структур удалось предотвратить теракт.
Один из задержанных сообщил, что предложение о подрыве мечети получил от знакомого из колонии в Днепре. Для организации теракта требовалось приобрести коктейли Молотова и "закинуть их в мечеть".
В ФСБ добавили, что и задержанные дали признательные показания. По факту инцидента заведено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 (организация совершения террористического акта) УК России. Злоумышленников поместили под стражу.
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ПроисшествияРОССИЯБЕЛГОРОДтерактФСБ
 
 
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