https://1prime.ru/20240723/tramp-850351074.html
Трамп обещал рассекретить материалы расследования покушения на него
Трамп обещал рассекретить материалы расследования покушения на него - 23.07.2024, ПРАЙМ
Трамп обещал рассекретить материалы расследования покушения на него
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом рассекретит материалы расследования покушения на него в Пенсильвании. Об этом он заявил | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T10:25+0300
2024-07-23T10:25+0300
2024-07-23T10:26+0300
дональд трамп
выборы в сша
покушение на дональда трампа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151527_0:74:3074:1803_1920x0_80_0_0_a7d3a3c2644817053d7595e3ed18b55d.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом рассекретит материалы расследования покушения на него в Пенсильвании. Об этом он заявил в беседе с ведущим телеканала Fox News.Ведущий напомнил о праве американского лидера рассекретить материалы дела и поинтересовался, пойдет ли Трамп на такой шаг в случае переизбрания."Да, конечно. Здесь ничего не следует скрывать", - ответил политик.По его словам, следователи знают о многих деталях покушения. Трамп назвал некоторые факты "нехорошими", задавшись вопросом, как стрелок попал на крышу и почему о нем не сообщали.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых. Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.
https://1prime.ru/20240722/ssha-850337779.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151527_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7f0eb06a11532a807e60c0d47a828822.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, выборы в сша, покушение на дональда трампа
Дональд Трамп, выборы в США, покушение на Дональда Трампа
Трамп обещал рассекретить материалы расследования покушения на него
Трамп рассекретит материалы расследования покушения на него в случае переизбрания
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом рассекретит материалы расследования покушения на него в Пенсильвании. Об этом он заявил в беседе с ведущим телеканала Fox News.
Ведущий напомнил о праве американского лидера рассекретить материалы дела и поинтересовался, пойдет ли Трамп на такой шаг в случае переизбрания.
"Да, конечно. Здесь ничего не следует скрывать", - ответил политик.
По его словам, следователи знают о многих деталях покушения. Трамп назвал некоторые факты "нехорошими", задавшись вопросом, как стрелок попал на крышу и почему о нем не сообщали.
Секретная служба США призналась в самом большом провале за десятилетия
13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.
Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.