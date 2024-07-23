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Трамп обещал рассекретить материалы расследования покушения на него

Трамп обещал рассекретить материалы расследования покушения на него - 23.07.2024, ПРАЙМ

Трамп обещал рассекретить материалы расследования покушения на него

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом рассекретит материалы расследования покушения на него в Пенсильвании. Об этом он заявил | 23.07.2024, ПРАЙМ

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дональд трамп

выборы в сша

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом рассекретит материалы расследования покушения на него в Пенсильвании. Об этом он заявил в беседе с ведущим телеканала Fox News.Ведущий напомнил о праве американского лидера рассекретить материалы дела и поинтересовался, пойдет ли Трамп на такой шаг в случае переизбрания."Да, конечно. Здесь ничего не следует скрывать", - ответил политик.По его словам, следователи знают о многих деталях покушения. Трамп назвал некоторые факты "нехорошими", задавшись вопросом, как стрелок попал на крышу и почему о нем не сообщали.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых. Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.

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дональд трамп, выборы в сша, покушение на дональда трампа