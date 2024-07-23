https://1prime.ru/20240723/trudoustroystvo-850345864.html
Названы регионы - лидеры по перспективности трудоустройства
Названы регионы - лидеры по перспективности трудоустройства - 23.07.2024, ПРАЙМ
Названы регионы - лидеры по перспективности трудоустройства
Амурская область стала лидером по перспективности трудоустройства в третьем квартале 2024 года, обогнав Забайкальский край и Татарстан, в свою очередь Москва... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T05:33+0300
2024-07-23T05:33+0300
2024-07-23T05:35+0300
россия
трудоустройство
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/37/829163792_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de7688a5e95b39a9f7842baad9da4dd5.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Амурская область стала лидером по перспективности трудоустройства в третьем квартале 2024 года, обогнав Забайкальский край и Татарстан, в свою очередь Москва заняла 62-е место, подсчитали для РИА Новости специалисты hh.ru. "Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 3-м квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,95 балла. Кварталом ранее регион занимал второе место в рейтинге с показателем в 76,45 балла ... Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Забайкальский край (77,30), Республика Татарстан (77,04 балла) ... Москва оказалась на 62-м месте (69,62 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию", - говорится в исследовании. Отмечается, что на одну активную вакансию в Амурской области приходится 2,8 резюме, а медиана предлагаемой зарплаты составляет 92,6 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения - 19,4 тысячи рублей. В список лидеров по перспективности трудоустройства также вошли Еврейская АО, Рязанская область, Башкирия, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Бурятия и Воронежская область. По подсчетам аналитиков, в столице наблюдается более высокая конкуренция за рабочие места, чем по стране в целом - 4,4 резюме на вакансию против 3,2 в целом по России. В Москве также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму - 92,2 тысячи рублей к 25,9 тысячи рублей. В целом за квартал наиболее существенно упали позиции Ненецкого АО - с 42-го места регион опустился сразу на 70-е место. За последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места - с 3,1 до 3,5 резюме на вакансию.
https://1prime.ru/20240722/ipoteka-850311605.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/37/829163792_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_39c0c9a2a3df06d8bc30fa646f1ff513.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, трудоустройство
Названы регионы - лидеры по перспективности трудоустройства
Амурская область стала лидером среди регионов по перспективности трудоустройства
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Амурская область стала лидером по перспективности трудоустройства в третьем квартале 2024 года, обогнав Забайкальский край и Татарстан, в свою очередь Москва заняла 62-е место, подсчитали для РИА Новости специалисты hh.ru.
"Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 3-м квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,95 балла. Кварталом ранее регион занимал второе место в рейтинге с показателем в 76,45 балла ... Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Забайкальский край (77,30), Республика Татарстан (77,04 балла) ... Москва оказалась на 62-м месте (69,62 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию", - говорится в исследовании.
Отмечается, что на одну активную вакансию в Амурской области приходится 2,8 резюме, а медиана предлагаемой зарплаты составляет 92,6 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения - 19,4 тысячи рублей.
В список лидеров по перспективности трудоустройства также вошли Еврейская АО, Рязанская область, Башкирия, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Бурятия и Воронежская область.
Названы регионы - лидеры по развитию ипотеки в России
По подсчетам аналитиков, в столице наблюдается более высокая конкуренция за рабочие места, чем по стране в целом - 4,4 резюме на вакансию против 3,2 в целом по России. В Москве также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму - 92,2 тысячи рублей к 25,9 тысячи рублей.
В целом за квартал наиболее существенно упали позиции Ненецкого АО - с 42-го места регион опустился сразу на 70-е место. За последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места - с 3,1 до 3,5 резюме на вакансию.