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СМИ: финская круизная компания продаст суда из-за отсутствия туристов

СМИ: финская круизная компания продаст суда из-за отсутствия туристов - 23.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: финская круизная компания продаст суда из-за отсутствия туристов

Финская круизная компания Vip Cruise продает свои суда, курсирующие на востоке страны, из-за отсутствия туристов, сообщает во вторник газета Itä-Savo со ссылкой | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T11:00+0300

2024-07-23T11:00+0300

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финляндия

туризм

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Финская круизная компания Vip Cruise продает свои суда, курсирующие на востоке страны, из-за отсутствия туристов, сообщает во вторник газета Itä-Savo со ссылкой на компанию. "Для нас было большой честью поддерживать эту традицию и предлагать туристам уникальные впечатления. К сожалению, туристические реалии нашей экономики и меняющиеся условия рынка вынуждают нас искать новых владельцев для наших судов", - приводит слова генерального директора компании Янне Лейнонена издание. Компания собирается продать четыре парохода по окончании летнего сезона. Лейнонен надеется, что будущие владельцы судов сохранят традицию круизных прогулок в Савонлинне по озерной системе Саймы. По его словам, уже есть заинтересованные покупатели из Швеции. Сейчас граница между Финляндией и Россией в одностороннем порядке закрыта по решению Хельсинки на фоне якобы неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, прибывающих со стороны российской границы. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в апреле попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией и заявил, что они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы. Финские власти обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

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финляндия, туризм