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"Ведомости": ЕС нарастил импорт удобрений из России

"Ведомости": ЕС нарастил импорт удобрений из России - 23.07.2024, ПРАЙМ

"Ведомости": ЕС нарастил импорт удобрений из России

Страны ЕС нарастили закупку российских удобрений в 1,7 раза до 1,9 миллиона тонн, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Евростата. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T08:25+0300

2024-07-23T08:25+0300

2024-07-23T08:25+0300

экономика

россия

ес

удобрения

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Страны ЕС нарастили закупку российских удобрений в 1,7 раза до 1,9 миллиона тонн, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Евростата.Польша, Франция, Германия и Италия стали крупнейшими покупателями российских удобрений, закупив 467 700 тонн, 228 500 тонн, 214 300 тонн и 188 100 тонн соответственно. На их долю пришлось 57 процентов всех поставок в ЕС, заметили в издании.Ранее СМИ сообщали, производители в Евросоюзе беспокоятся, что дешевые поставки удобрений из России могут привести к уходу европейских компаний с рынка, что угрожает продовольственной безопасности.Кроме того, несмотря на антироссийские санкции, экспорт Россией удобрений только вырос. Так, если европейские политики не примут меры, производственные мощности в Европе могут исчезнуть, отмечало издание Financial Times.

https://1prime.ru/20240722/udobreniya-850315554.html

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россия, ес, удобрения