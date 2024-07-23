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"Ведомости": ЕС нарастил импорт удобрений из России - 23.07.2024, ПРАЙМ
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"Ведомости": ЕС нарастил импорт удобрений из России
"Ведомости": ЕС нарастил импорт удобрений из России - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Ведомости": ЕС нарастил импорт удобрений из России
Страны ЕС нарастили закупку российских удобрений в 1,7 раза до 1,9 миллиона тонн, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Евростата. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T08:25+0300
2024-07-23T08:25+0300
экономика
россия
ес
удобрения
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Страны ЕС нарастили закупку российских удобрений в 1,7 раза до 1,9 миллиона тонн, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Евростата.Польша, Франция, Германия и Италия стали крупнейшими покупателями российских удобрений, закупив 467 700 тонн, 228 500 тонн, 214 300 тонн и 188 100 тонн соответственно. На их долю пришлось 57 процентов всех поставок в ЕС, заметили в издании.Ранее СМИ сообщали, производители в Евросоюзе беспокоятся, что дешевые поставки удобрений из России могут привести к уходу европейских компаний с рынка, что угрожает продовольственной безопасности.Кроме того, несмотря на антироссийские санкции, экспорт Россией удобрений только вырос. Так, если европейские политики не примут меры, производственные мощности в Европе могут исчезнуть, отмечало издание Financial Times.
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россия, ес, удобрения
Экономика, РОССИЯ, ЕС, удобрения
08:25 23.07.2024
 
"Ведомости": ЕС нарастил импорт удобрений из России

"Ведомости": ЕС вынужден закупать удобрения из РФ из-за своих же санкций

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями российского производства
Мешки с удобрениями российского производства - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Страны ЕС нарастили закупку российских удобрений в 1,7 раза до 1,9 миллиона тонн, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Евростата.
Польша, Франция, Германия и Италия стали крупнейшими покупателями российских удобрений, закупив 467 700 тонн, 228 500 тонн, 214 300 тонн и 188 100 тонн соответственно. На их долю пришлось 57 процентов всех поставок в ЕС, заметили в издании.
Ранее СМИ сообщали, производители в Евросоюзе беспокоятся, что дешевые поставки удобрений из России могут привести к уходу европейских компаний с рынка, что угрожает продовольственной безопасности.
Кроме того, несмотря на антироссийские санкции, экспорт Россией удобрений только вырос. Так, если европейские политики не примут меры, производственные мощности в Европе могут исчезнуть, отмечало издание Financial Times.
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