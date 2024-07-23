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Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль
Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль - 23.07.2024, ПРАЙМ
Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны выполнили условия в рамках программы Ukraine Facility и ожидают получения очередного транша от... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T13:48+0300
2024-07-23T13:48+0300
2024-07-23T13:49+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны выполнили условия в рамках программы Ukraine Facility и ожидают получения очередного транша от ЕС в размере 4,1 миллиарда евро уже в сентябре. "Украина успешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 года для программы Ukraine Facility. Имеем положительную оценку от Еврокомиссии. Рассчитываем на следующий транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро уже в сентябре этого года", - заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, правительство во вторник приняло решение о привлечении гранта на 3,9 миллиарда долларов от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка "уже в ближайшее время", отметил украинский премьер, не уточнив, о каких сроках идет речь.
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украина, ес, денис шмыгаль, помощь украине
Экономика, УКРАИНА, ЕС, Денис Шмыгаль, помощь Украине
Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль
Шмыгаль: Украина ожидает транш от ЕС в 4,1 миллиарда евро в сентябре
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны выполнили условия в рамках программы Ukraine Facility и ожидают получения очередного транша от ЕС в размере 4,1 миллиарда евро уже в сентябре.
"Украина успешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 года для программы Ukraine Facility. Имеем положительную оценку от Еврокомиссии. Рассчитываем на следующий транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро уже в сентябре этого года", - заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, правительство во вторник приняло решение о привлечении гранта на 3,9 миллиарда долларов от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка "уже в ближайшее время", отметил украинский премьер, не уточнив, о каких сроках идет речь.
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