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Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль

Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль - 23.07.2024, ПРАЙМ

Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны выполнили условия в рамках программы Ukraine Facility и ожидают получения очередного транша от... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T13:48+0300

2024-07-23T13:48+0300

2024-07-23T13:49+0300

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украина

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны выполнили условия в рамках программы Ukraine Facility и ожидают получения очередного транша от ЕС в размере 4,1 миллиарда евро уже в сентябре. "Украина успешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 года для программы Ukraine Facility. Имеем положительную оценку от Еврокомиссии. Рассчитываем на следующий транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро уже в сентябре этого года", - заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, правительство во вторник приняло решение о привлечении гранта на 3,9 миллиарда долларов от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка "уже в ближайшее время", отметил украинский премьер, не уточнив, о каких сроках идет речь.

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