Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240723/ukraina-850360180.html
Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль
Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль - 23.07.2024, ПРАЙМ
Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны выполнили условия в рамках программы Ukraine Facility и ожидают получения очередного транша от... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T13:48+0300
2024-07-23T13:49+0300
экономика
украина
ес
денис шмыгаль
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/25/832892576_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_68d7bbf2413d6de6d4640471fc4ff79a.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны выполнили условия в рамках программы Ukraine Facility и ожидают получения очередного транша от ЕС в размере 4,1 миллиарда евро уже в сентябре. "Украина успешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 года для программы Ukraine Facility. Имеем положительную оценку от Еврокомиссии. Рассчитываем на следующий транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро уже в сентябре этого года", - заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, правительство во вторник приняло решение о привлечении гранта на 3,9 миллиарда долларов от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка "уже в ближайшее время", отметил украинский премьер, не уточнив, о каких сроках идет речь.
https://1prime.ru/20240723/vybory-850354181.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/25/832892576_281:0:2529:1686_1920x0_80_0_0_e485a34d0d64d93cb1583419ad317ae5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, ес, денис шмыгаль, помощь украине
Экономика, УКРАИНА, ЕС, Денис Шмыгаль, помощь Украине
13:48 23.07.2024 (обновлено: 13:49 23.07.2024)
 
Украина ожидает более четырех миллиардов евро от ЕС, заявил Шмыгаль

Шмыгаль: Украина ожидает транш от ЕС в 4,1 миллиарда евро в сентябре

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны выполнили условия в рамках программы Ukraine Facility и ожидают получения очередного транша от ЕС в размере 4,1 миллиарда евро уже в сентябре.
"Украина успешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 года для программы Ukraine Facility. Имеем положительную оценку от Еврокомиссии. Рассчитываем на следующий транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро уже в сентябре этого года", - заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, правительство во вторник приняло решение о привлечении гранта на 3,9 миллиарда долларов от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка "уже в ближайшее время", отметил украинский премьер, не уточнив, о каких сроках идет речь.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
СМИ раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине
12:00
 
ЭкономикаУКРАИНАЕСДенис Шмыгальпомощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала