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"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине
"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине
Новая мобилизация на Украине ударит по экономике страны, так как обострит нехватку рабочих рук. Об этом пишет газета The Washington Post. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T17:38+0300
2024-07-23T17:38+0300
2024-07-23T17:38+0300
экономика
украина
мобилизация
сша
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Новая мобилизация на Украине ударит по экономике страны, так как обострит нехватку рабочих рук. Об этом пишет газета The Washington Post.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней."Теперь, когда Киев наращивает усилия по мобилизации, предприниматели ожидают, что найти работников станет еще труднее. Это еще больше усилит нагрузку на искалеченную экономику Украины. <…> Ожидается, что проблема нехватки рабочей силы на Украине будет усугубляться по мере продолжения конфликта", - сказано в статье.По мнению киевскогог экономиста Сергея Фурса, слова которого приводит WP, новая волна мобилизации сорвет стремление страны к экономическому росту и напугает украинцев.Фурс отметил, что сама мобилизация сократит рост на 0,5 процента, при этом многие жители Украины покинут рынок труда, прячась от ТЦК.
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украина, мобилизация, сша
Экономика, УКРАИНА, мобилизация, США
"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине
WP: мобилизация на Украине нанесет большой ущерб экономике страны
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Новая мобилизация на Украине ударит по экономике страны, так как обострит нехватку рабочих рук. Об этом пишет газета The Washington Post
.
Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
"Теперь, когда Киев наращивает усилия по мобилизации, предприниматели ожидают, что найти работников станет еще труднее. Это еще больше усилит нагрузку на искалеченную экономику Украины. <…> Ожидается, что проблема нехватки рабочей силы на Украине будет усугубляться по мере продолжения конфликта", - сказано в статье.
По мнению киевскогог экономиста Сергея Фурса, слова которого приводит WP, новая волна мобилизации сорвет стремление страны к экономическому росту и напугает украинцев.
Фурс отметил, что сама мобилизация сократит рост на 0,5 процента, при этом многие жители Украины покинут рынок труда, прячась от ТЦК.
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