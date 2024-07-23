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В Киеве возбудили дело против совладельца исторической усадьбы Зеленских

В Киеве возбудили дело против совладельца исторической усадьбы Зеленских - 23.07.2024, ПРАЙМ

В Киеве возбудили дело против совладельца исторической усадьбы Зеленских

Украинские власти возбудили уголовное дело против совладельца исторической усадьбы Зеленского, которая была незаконно снесена по его указанию. Об этом... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T10:57+0300

2024-07-23T10:57+0300

2024-07-23T11:32+0300

украина

владимир зеленский

дело

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Украинские власти возбудили уголовное дело против совладельца исторической усадьбы Зеленского, которая была незаконно снесена по его указанию. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора страны."Совладельцу усадьбы Зеленских, который дал указание на ее снос, предъявлено подозрение (в российской терминологии - "возбуждено уголовное дело" - ред.). Его действия квалифицированы как умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест (с запретом пользования, распоряжения и отчуждения - ред.)", — сказано в сообщении.Отмечается, что на месте разрушенного здания планируется построить жилой комплекс "Тургенев". В мэрии назвали этот снос "циничным и дерзким преступлением" и заявили, что общественные активисты недавно подали документы на присвоение усадьбе статуса достопримечательности.Сообщается, что подозреваемый поручил строительной фирме снос здания, при этом рассматривается возможность привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к разрушению усадьбы.

https://1prime.ru/20240722/zelenskiy-850316076.html

украина

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украина, владимир зеленский, дело