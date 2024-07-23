Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое лекарство от "проклятия 20 века" может стать в тысячу раз дешевле - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240723/vich-850360071.html
Новое лекарство от "проклятия 20 века" может стать в тысячу раз дешевле
Новое лекарство от "проклятия 20 века" может стать в тысячу раз дешевле - 23.07.2024, ПРАЙМ
Новое лекарство от "проклятия 20 века" может стать в тысячу раз дешевле
Новый препарат для лечения ВИЧ, схожий по своему действию с основным американским лекарством, обойдется пациентам в тысячу раз дешевле, сообщает агентство... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T13:48+0300
2024-07-23T14:52+0300
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83293/08/832930814_0:206:2970:1877_1920x0_80_0_0_888a960d41c6a58f942dcdae24d428f1.jpg
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Новый препарат для лечения ВИЧ, схожий по своему действию с основным американским лекарством, обойдется пациентам в тысячу раз дешевле, сообщает агентство France Press.Агентство ссылается на слова научного сотрудника Ливерпульского университета Эндрю Хилла. Предварительные тесты антиретровирусного лекарства Lenacapavir от американской компании Gilead продемонстрировали высокую эффективность в предотвращении ВИЧ-инфекции. Годовой курс обойдется всего в 40 долларов - вместо 40 тысяч, в которые обходится лечение сейчас.
https://1prime.ru/20240519/meditsina-848276053.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83293/08/832930814_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d3a4b4d2065060c9c2e1894b59a05453.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша
США
13:48 23.07.2024 (обновлено: 14:52 23.07.2024)
 
Новое лекарство от "проклятия 20 века" может стать в тысячу раз дешевле

Аналог американского препарата от ВИЧ за $40 тыс может стоить меньше в 1000 раз

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк" Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Тамбове
 Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Тамбове - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Новый препарат для лечения ВИЧ, схожий по своему действию с основным американским лекарством, обойдется пациентам в тысячу раз дешевле, сообщает агентство France Press.
Агентство ссылается на слова научного сотрудника Ливерпульского университета Эндрю Хилла. Предварительные тесты антиретровирусного лекарства Lenacapavir от американской компании Gilead продемонстрировали высокую эффективность в предотвращении ВИЧ-инфекции. Годовой курс обойдется всего в 40 долларов - вместо 40 тысяч, в которые обходится лечение сейчас.
Работа лаборатории Гемотест в Тамбове - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
Топ-10 бесполезных анализов, на которые не стоит тратить деньги
19 мая, 03:03
 
США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала