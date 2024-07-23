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Новое лекарство от "проклятия 20 века" может стать в тысячу раз дешевле

Новое лекарство от "проклятия 20 века" может стать в тысячу раз дешевле - 23.07.2024, ПРАЙМ

Новое лекарство от "проклятия 20 века" может стать в тысячу раз дешевле

Новый препарат для лечения ВИЧ, схожий по своему действию с основным американским лекарством, обойдется пациентам в тысячу раз дешевле, сообщает агентство... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T13:48+0300

2024-07-23T13:48+0300

2024-07-23T14:52+0300

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Новый препарат для лечения ВИЧ, схожий по своему действию с основным американским лекарством, обойдется пациентам в тысячу раз дешевле, сообщает агентство France Press.Агентство ссылается на слова научного сотрудника Ливерпульского университета Эндрю Хилла. Предварительные тесты антиретровирусного лекарства Lenacapavir от американской компании Gilead продемонстрировали высокую эффективность в предотвращении ВИЧ-инфекции. Годовой курс обойдется всего в 40 долларов - вместо 40 тысяч, в которые обходится лечение сейчас.

https://1prime.ru/20240519/meditsina-848276053.html

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