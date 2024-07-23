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Китай познакомится с российским вином, заявил Титов
Китай познакомится с российским вином, заявил Титов - 23.07.2024, ПРАЙМ
Китай познакомится с российским вином, заявил Титов
Российские производители вина планируют осенью провести роуд-шоу в ряде городов Китая, в ходе которого познакомят жителей КНР с российским виноделием, заявил в... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T14:27+0300
2024-07-23T14:27+0300
2024-07-23T14:27+0300
борис титов
россия
китай
российское вино
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ПЕКИН, 23 июл - ПРАЙМ. Российские производители вина планируют осенью провести роуд-шоу в ряде городов Китая, в ходе которого познакомят жителей КНР с российским виноделием, заявил в Пекине журналистам специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. По словам Титова, сегодня в Китае пока еще мало знают о российском вине, для жителей КНР прежде всего работают такие авторитеты как Франция, Австралия, Чили, Италия. Но сегодня российские виноделы всерьез намерены убедить китайского потребителя в том, что есть российское вино, которое ничем не хуже. "Еще несколько лет назад в России никто не очень верил в то, что российское виноделие будет так востребовано на российском рынке, а сейчас мы видим очень высококачественные вина и вовсю конкурируем с нашими западными и другими коллегами не только в количестве, но и в качестве производимого и продаваемого вина", - сказал он. Титов рассказал, что российские винодельческие компании планируют приехать в Китай, чтобы рассказать о российском вине. "Это будет роуд-шоу, интерактивная выставка об истории российского виноделия, а у нас богатая история, о сегодняшнем дне, о том, как мы развиваемся, за два года у нас создали более 160 малых виноделен. Со всем этим мы собираемся познакомить китайских потребителей, надеемся, что они в нас поверят", - добавил он. "Мы надеемся, что роуд-шоу начнется в конце сентября, оно будет проходить в нескольких городах Китая", - уточнил Титов.
https://1prime.ru/20240715/titov-850129197.html
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борис титов, россия, китай, российское вино
Борис Титов, РОССИЯ, КИТАЙ, российское вино
Китай познакомится с российским вином, заявил Титов
Титов: российские виноделы приедут в Китай продвигать российское вино
ПЕКИН, 23 июл - ПРАЙМ. Российские производители вина планируют осенью провести роуд-шоу в ряде городов Китая, в ходе которого познакомят жителей КНР с российским виноделием, заявил в Пекине журналистам специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По словам Титова, сегодня в Китае пока еще мало знают о российском вине, для жителей КНР прежде всего работают такие авторитеты как Франция, Австралия, Чили, Италия. Но сегодня российские виноделы всерьез намерены убедить китайского потребителя в том, что есть российское вино, которое ничем не хуже.
"Еще несколько лет назад в России никто не очень верил в то, что российское виноделие будет так востребовано на российском рынке, а сейчас мы видим очень высококачественные вина и вовсю конкурируем с нашими западными и другими коллегами не только в количестве, но и в качестве производимого и продаваемого вина", - сказал он.
Титов рассказал, что российские винодельческие компании планируют приехать в Китай, чтобы рассказать о российском вине.
Титов призвал продвигать обмен углеродными единицами через БРИКС и ШОС
"Это будет роуд-шоу, интерактивная выставка об истории российского виноделия, а у нас богатая история, о сегодняшнем дне, о том, как мы развиваемся, за два года у нас создали более 160 малых виноделен. Со всем этим мы собираемся познакомить китайских потребителей, надеемся, что они в нас поверят", - добавил он.
"Мы надеемся, что роуд-шоу начнется в конце сентября, оно будет проходить в нескольких городах Китая", - уточнил Титов.