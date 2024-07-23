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Не дожидаясь решения ЦБ. Банки начали повышать ставки по вкладам

Не дожидаясь решения ЦБ. Банки начали повышать ставки по вкладам - 23.07.2024, ПРАЙМ

Не дожидаясь решения ЦБ. Банки начали повышать ставки по вкладам

С 23 июля ВТБ и МТС Банк повышают ставки по вкладам, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, сообщает РБК. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T08:54+0300

2024-07-23T08:54+0300

2024-07-23T09:22+0300

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. С 23 июля ВТБ и МТС Банк повышают ставки по вкладам, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, сообщает РБК.Как пишет издание, ВТБ решил повысить ставки по своим сберегательным продуктам в рублях - в среднем на 0,5 процентных пункта по вкладам и на 1 п.п. по накопительному счету. В результате максимальная процентная ставка по ВТБ-вкладу преодолеет планку в 19%. Для новых клиентов или в случае открытия нового вклада ставка составит 19% для клиентов массового сегмента и "Привилегии", а для владельцев пакета "Прайм" — 19,1%.В свою очередь, в МТС Банке повысятся ставки по вкладам без опций пополнения и снятия. Максимальная ставка повышается на 1,8 п.п., до 18% годовых.В банке изданию пояснили, что ориентируются на повышение ключевой ставки Банком России до 18%. Если же будет принято решение о более значительном повышении, банк, соответственно, повысит и свои ставки.Банка России примет решение об изменении ключевой ставки 26 июля. В последний раз ЦБ повышал ставку в конце 2023 года до 16% — и до сих пор она сохраняется на этом уровне. В июне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что в июле ставка может "существенно" повыситься.

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банки, проценты, ставка банка россии