Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не дожидаясь решения ЦБ. Банки начали повышать ставки по вкладам - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240723/vklady-850348717.html
Не дожидаясь решения ЦБ. Банки начали повышать ставки по вкладам
Не дожидаясь решения ЦБ. Банки начали повышать ставки по вкладам - 23.07.2024, ПРАЙМ
Не дожидаясь решения ЦБ. Банки начали повышать ставки по вкладам
С 23 июля ВТБ и МТС Банк повышают ставки по вкладам, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, сообщает РБК. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T08:54+0300
2024-07-23T09:22+0300
экономика
банки
проценты
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/69/828566999_0:58:3298:1913_1920x0_80_0_0_876c3f20dd01c4053d9d7d13f8a6a7a0.jpg
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. С 23 июля ВТБ и МТС Банк повышают ставки по вкладам, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, сообщает РБК.Как пишет издание, ВТБ решил повысить ставки по своим сберегательным продуктам в рублях - в среднем на 0,5 процентных пункта по вкладам и на 1 п.п. по накопительному счету. В результате максимальная процентная ставка по ВТБ-вкладу преодолеет планку в 19%. Для новых клиентов или в случае открытия нового вклада ставка составит 19% для клиентов массового сегмента и "Привилегии", а для владельцев пакета "Прайм" — 19,1%.В свою очередь, в МТС Банке повысятся ставки по вкладам без опций пополнения и снятия. Максимальная ставка повышается на 1,8 п.п., до 18% годовых.В банке изданию пояснили, что ориентируются на повышение ключевой ставки Банком России до 18%. Если же будет принято решение о более значительном повышении, банк, соответственно, повысит и свои ставки.Банка России примет решение об изменении ключевой ставки 26 июля. В последний раз ЦБ повышал ставку в конце 2023 года до 16% — и до сих пор она сохраняется на этом уровне. В июне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что в июле ставка может "существенно" повыситься.
https://1prime.ru/20240719/bank-850260029.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/69/828566999_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_0be09d0cae8015b6ec8a74b35008585d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, проценты, ставка банка россии
Экономика, Банки, проценты, ставка Банка России
08:54 23.07.2024 (обновлено: 09:22 23.07.2024)
 
Не дожидаясь решения ЦБ. Банки начали повышать ставки по вкладам

РБК: ВТБ и МТС Банк начали повышать ставки по вкладам до заседания ЦБ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. С 23 июля ВТБ и МТС Банк повышают ставки по вкладам, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, сообщает РБК.
Как пишет издание, ВТБ решил повысить ставки по своим сберегательным продуктам в рублях - в среднем на 0,5 процентных пункта по вкладам и на 1 п.п. по накопительному счету. В результате максимальная процентная ставка по ВТБ-вкладу преодолеет планку в 19%. Для новых клиентов или в случае открытия нового вклада ставка составит 19% для клиентов массового сегмента и "Привилегии", а для владельцев пакета "Прайм" — 19,1%.
В свою очередь, в МТС Банке повысятся ставки по вкладам без опций пополнения и снятия. Максимальная ставка повышается на 1,8 п.п., до 18% годовых.
В банке изданию пояснили, что ориентируются на повышение ключевой ставки Банком России до 18%. Если же будет принято решение о более значительном повышении, банк, соответственно, повысит и свои ставки.
Банка России примет решение об изменении ключевой ставки 26 июля. В последний раз ЦБ повышал ставку в конце 2023 года до 16% — и до сих пор она сохраняется на этом уровне. В июне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что в июле ставка может "существенно" повыситься.
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
"Известия": ЦБ намерен повысить ключевую ставку до 18%
19 июля, 10:10
 
ЭкономикаБанкипроцентыставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала