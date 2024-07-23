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"Хорошая химия": Трамп объяснил свой выбор кандидата в вице-президенты
"Хорошая химия": Трамп объяснил свой выбор кандидата в вице-президенты - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Хорошая химия": Трамп объяснил свой выбор кандидата в вице-президенты
Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп объяснил, что выбрал сенатора Джей-Ди Вэнса на роль кандидата в вице-президенты... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T11:16+0300
2024-07-23T11:16+0300
2024-07-23T11:36+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп объяснил, что выбрал сенатора Джей-Ди Вэнса на роль кандидата в вице-президенты из-за возникшей между ними "хорошей химии"."Между нами всегда была хорошая химия. Изначально Джей-Ди был не за меня, но он меня не знал. А потом, когда мы узнали друг друга, я понравился ему, возможно, больше, чем кому-либо... Между нами просто автоматически случилась химия", - рассказал экс-президент в интервью телеканалу Fox News.На съезде Республиканской партии Трамп объявил, что Вэнс согласился занять пост вице-президента в случае победы республиканца. Позже съезд партии номинировал Вэнса.Джо Байден, экс-кандидат от Демократической партии, ранее в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно говорил, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Дональд Трамп также заявил в воскресенье, что способен быстро устранить ущерб, который, как он считает, нанес стране действующий глава Белого дома.
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дональд трамп, выборы в сша
Дональд Трамп, выборы в США
"Хорошая химия": Трамп объяснил свой выбор кандидата в вице-президенты
Трамп объяснил выбор Вэнса кандидатом в вице-президенты "хорошей химией" между ними
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп объяснил, что выбрал сенатора Джей-Ди Вэнса на роль кандидата в вице-президенты из-за возникшей между ними "хорошей химии".
"Между нами всегда была хорошая химия. Изначально Джей-Ди был не за меня, но он меня не знал. А потом, когда мы узнали друг друга, я понравился ему, возможно, больше, чем кому-либо... Между нами просто автоматически случилась химия", - рассказал экс-президент в интервью телеканалу Fox News.
На съезде Республиканской партии Трамп объявил, что Вэнс согласился занять пост вице-президента в случае победы республиканца. Позже съезд партии номинировал Вэнса.
Джо Байден, экс-кандидат от Демократической партии, ранее в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно говорил, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Дональд Трамп также заявил в воскресенье, что способен быстро устранить ущерб, который, как он считает, нанес стране действующий глава Белого дома.
Трамп поведал о том, что ему сказал Байден после покушения