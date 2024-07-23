https://1prime.ru/20240723/vybory-850354875.html

За счет чего может выиграть Харрис? На Западе оценили ее "козыри"

За счет чего может выиграть Харрис? На Западе оценили ее "козыри" - 23.07.2024, ПРАЙМ

За счет чего может выиграть Харрис? На Западе оценили ее "козыри"

В дебатах с Дональдом Трампом Камала Харрис рискует потерпеть неудачу. Но опыт работы прокурором вполне может ее спасти. Об этом рассказывается в публикации The | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T12:15+0300

2024-07-23T12:15+0300

2024-07-23T12:42+0300

политика

камала харрис

кампания

дональд трамп

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. В дебатах с Дональдом Трампом Камала Харрис рискует потерпеть неудачу. Но опыт работы прокурором вполне может ее спасти. Об этом рассказывается в публикации The Economist.В статье предлагается рассматривать политические перспективы Камалы Харрис, исходя из того, что она есть "детище системы, а никак не провидец и не идеолог", и что у нее в бэкграунде есть несколько "моментов", которые "американские избиратели так ждут от своих политиков".Итак, в безусловные плюсы Харрис авторы статьи ставят тот факт, что она дочь иммигрантов: мать была эндокринологом из Индии, отец – экономист с Ямайки. Ко всему прочему, оба родителя были борцами за гражданские права – это тоже важно. При этом читателей предупреждают, что в случае ее выдвижения на августовском съезде Демпартии США наверняка произойдет "эмоциональная перезагрузка ее биографии в голливудском стиле" с акцентами на достижениях как чернокожей и одновременно азиатской женщины, склонной к слому барьеров.Вместе с тем отмечается умение Харрис вести дебаты и слушания, в ходе которых она часто и с успехом демонстрирует владение навыками юриста."На слушаниях в Сенате своими наводящими вопросами она (Харрис – прим. ред.) давала прикурить даже опытным ответчикам-республиканцам", - рассказывается в материале и подчеркивается, что Харрис - еще и умелый сборщик средств, который к тому же "унаследует от штаба Байдена огромную казну".Но при всех достоинствах и умениях Харрис, как признают авторы статьи, практически не умеет импровизировать и произносить речи без подготовки, а это "одна из ключевых составляющих политической жизни".Но шансы победить Трампа у нее, конечно, есть, говорится в статье. Ведь Трамп — "исторически непопулярный кандидат и к тому же осужденный преступник" и Харрис как в недавнем прошлом прокурору под силу "разоблачить его ложь и напомнить избирателям о его проступках".Подытоживая, авторы материала пишут, что для победы Харрис необходимо сплотить партию, выдержать оскорбления оппонента и, что тоже немаловажно, "открыть в себе неизведанные доселе таланты, чтобы довести кампанию до конца, несмотря на все тяготы".

https://1prime.ru/20240723/kharris-850348938.html

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камала харрис, кампания, дональд трамп