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Wildberries передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Wildberries передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании
Wildberries передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании - 23.07.2024, ПРАЙМ
Wildberries передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании
Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании - "РВБ", следует из данных системы "БИР-Аналитик". | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T17:20+0300
2024-07-23T17:20+0300
wildberries
бизнес
юрлица
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании - "РВБ", следует из данных системы "БИР-Аналитик". Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. Так, согласно системе, речь идет о следующих юрлицах - ООО "Василиса", ООО "ВБ Невинномысск", ООО "ВБ Кубань", ООО "ВБ Сарапул", ООО "ВБ Котовск", ООО "Вайлдберриз СК", ООО "ВБ Алексин", ООО "Домашняя поляна", ООО "ВБ Волга", ООО "ВБ Юрга", ООО "ВБ Ритейл", ООО "ВБ ТЭК", ООО "ВБ Владивосток", ООО "ВБ Дубна", ООО "ВБ Оренбург", ООО "ВБ Чита", ООО "ВБ Индустри", ООО "ВБ Елабуга", ООО "ВБ Гоу", ООО "ВБ Инжиниринг", ООО "ВБ Спорт", ООО "ВБ Лэнд", ООО "ВБ Тренд", ООО "ВБ Фэшн", ООО "ВБ Фуд", ООО "ВБ Благовещенск". В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля - ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор компаний Russ. При этом 20 июля основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о новых назначениях в новой объединенной структуре. Так, Андрей Донцов возглавит объединенную юридическую службу, а Борис Пешняк, коммерческий директор Russ, объединит опыт двух рекламных команд для создания новых продуктов для партнеров. Помогут ему в этом директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье и директор по продажам Russ Юрий Усольцев. В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
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wildberries, бизнес, юрлица
Wildberries, Бизнес, юрлица
17:20 23.07.2024
 
Wildberries передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании

"БИР-Аналитик": Wildberries передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании - "РВБ", следует из данных системы "БИР-Аналитик".
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.
Так, согласно системе, речь идет о следующих юрлицах - ООО "Василиса", ООО "ВБ Невинномысск", ООО "ВБ Кубань", ООО "ВБ Сарапул", ООО "ВБ Котовск", ООО "Вайлдберриз СК", ООО "ВБ Алексин", ООО "Домашняя поляна", ООО "ВБ Волга", ООО "ВБ Юрга", ООО "ВБ Ритейл", ООО "ВБ ТЭК", ООО "ВБ Владивосток", ООО "ВБ Дубна", ООО "ВБ Оренбург", ООО "ВБ Чита", ООО "ВБ Индустри", ООО "ВБ Елабуга", ООО "ВБ Гоу", ООО "ВБ Инжиниринг", ООО "ВБ Спорт", ООО "ВБ Лэнд", ООО "ВБ Тренд", ООО "ВБ Фэшн", ООО "ВБ Фуд", ООО "ВБ Благовещенск".
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля - ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор компаний Russ.
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Кадыров резко высказался о ситуации вокруг Wildberries и Russ
16:35
При этом 20 июля основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о новых назначениях в новой объединенной структуре. Так, Андрей Донцов возглавит объединенную юридическую службу, а Борис Пешняк, коммерческий директор Russ, объединит опыт двух рекламных команд для создания новых продуктов для партнеров. Помогут ему в этом директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье и директор по продажам Russ Юрий Усольцев.
В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
 
WildberriesБизнесюрлица
 
 
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