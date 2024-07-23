https://1prime.ru/20240723/wildberries-850371433.html
Бакальчук ответила на слова мужа о рейдерском захвате WB: "Это развод"
Бакальчук ответила на слова мужа о рейдерском захвате WB: "Это развод" - 23.07.2024, ПРАЙМ
Бакальчук ответила на слова мужа о рейдерском захвате WB: "Это развод"
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на претензии мужа, Владислава Бакальчука, о "рейдерском захвате" в компании словами о "разводе". | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T17:32+0300
2024-07-23T17:32+0300
2024-07-23T17:40+0300
wildberries
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на претензии мужа, Владислава Бакальчука, о "рейдерском захвате" в компании словами о "разводе". Предпринимательница указала, что "с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании". В качестве доказательства она опубликовала в Telegram фото супруга на совещании.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком, супругом Татьяны, и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ - оператором наружной рекламы. В конце июня Wildberries и Russ объявили о создании новейшей цифровой торговой платформы. Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват"
https://1prime.ru/20240723/kadyrov-850368739.html
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wildberries, татьяна бакальчук
Wildberries, Татьяна Бакальчук
Бакальчук ответила на слова мужа о рейдерском захвате WB: "Это развод"
Бакальчук ответила на слова мужа о рейдерском захвате Wildberries: "Это развод"
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на претензии мужа, Владислава Бакальчука, о "рейдерском захвате" в компании словами о "разводе".
Предпринимательница указала, что "с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании". В качестве доказательства она опубликовала в Telegram
фото супруга на совещании.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком, супругом Татьяны, и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ - оператором наружной рекламы. В конце июня Wildberries и Russ объявили о создании новейшей цифровой торговой платформы.
Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват"
Кадыров резко высказался о ситуации вокруг Wildberries и Russ