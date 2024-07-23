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В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries

В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries - 23.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries

В Кремле не видели заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по ситуации вокруг Wildberries, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T19:36+0300

2024-07-23T19:36+0300

2024-07-23T19:36+0300

экономика

россия

кремль

дмитрий песков

рамзан кадыров

wildberries

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В Кремле не видели заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по ситуации вокруг Wildberries, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Не видели", — сказал он изданию РБК, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлением главы Чечни. Ранее Кадыров провел встречу с предпринимателем Владиславом Бакальчуком и заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову ознакомиться с ситуацией вокруг объединения маркетплейса с группой Russ (оператор наружной рекламы). По словам Бакальчука, основательницу Wildberries Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, они лишены возможности видеться и общаться. Татьяна Бакальчук опровергла данные о рейдерском захвате компании и заявила, что это развод. В конце июня WB и Russ объявили об объединении и формировании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы будет способствовать созданию нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики РФ, а также в сферах интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы, при этом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своей продукции.

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россия, кремль, дмитрий песков, рамзан кадыров, wildberries