https://1prime.ru/20240723/wildberries-850377053.html
В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries
В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries - 23.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries
В Кремле не видели заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по ситуации вокруг Wildberries, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T19:36+0300
2024-07-23T19:36+0300
2024-07-23T19:36+0300
экономика
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кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В Кремле не видели заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по ситуации вокруг Wildberries, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Не видели", — сказал он изданию РБК, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлением главы Чечни. Ранее Кадыров провел встречу с предпринимателем Владиславом Бакальчуком и заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову ознакомиться с ситуацией вокруг объединения маркетплейса с группой Russ (оператор наружной рекламы). По словам Бакальчука, основательницу Wildberries Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, они лишены возможности видеться и общаться. Татьяна Бакальчук опровергла данные о рейдерском захвате компании и заявила, что это развод. В конце июня WB и Russ объявили об объединении и формировании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы будет способствовать созданию нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики РФ, а также в сферах интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы, при этом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своей продукции.
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россия, кремль, дмитрий песков, рамзан кадыров, wildberries
Экономика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Wildberries
В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries
Песков: в Кремле не видели заявления Кадырова по ситуации вокруг Wildberries
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В Кремле не видели заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по ситуации вокруг Wildberries, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет. Не видели", — сказал он изданию РБК, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлением главы Чечни.
Ранее Кадыров провел встречу с предпринимателем Владиславом Бакальчуком и заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову ознакомиться с ситуацией вокруг объединения маркетплейса с группой Russ (оператор наружной рекламы). По словам Бакальчука, основательницу Wildberries Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, они лишены возможности видеться и общаться. Татьяна Бакальчук опровергла данные о рейдерском захвате компании и заявила, что это развод.
В конце июня WB и Russ объявили об объединении и формировании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы будет способствовать созданию нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики РФ, а также в сферах интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы, при этом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своей продукции.
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