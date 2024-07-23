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Психически неспособен: в США высказались о Байдене и ядерных ракетах

Психически неспособен: в США высказались о Байдене и ядерных ракетах - 23.07.2024, ПРАЙМ

Психически неспособен: в США высказались о Байдене и ядерных ракетах

Действующий президент США Джо Байден недостаточно психически здоров, чтобы иметь доступ к кодам запуска ядерных ракет. Такое мнение выразил экс-советник... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T14:13+0300

2024-07-23T14:13+0300

2024-07-23T14:47+0300

сша

джо байден

дуглас макгрегор

ядерное оружие

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден недостаточно психически здоров, чтобы иметь доступ к кодам запуска ядерных ракет. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет", - заявил Макгрегор в соцсети Х.Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена досрочно завершить исполнение президентских обязанностей после того, как стало известно о выходе кандидата от Демократической партии из президентской гонки. Джонсон также подчеркнул, что армия и граждане США "полностью привержены защите интересов страны, независимо от происходящего в Белом доме хаоса".Джо Байден в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно говорил, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Дональд Трамп также убежден, что сможет быстро устранить ущерб, который, как он считает, нанес стране действующий глава Белого дома.

https://1prime.ru/20240723/perevorot-850351709.html

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сша, джо байден, дуглас макгрегор, ядерное оружие