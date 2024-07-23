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Юань колеблется в начале торгов
Юань колеблется в начале торгов - 23.07.2024, ПРАЙМ
Юань колеблется в начале торгов
Курс рубля в начале торгов вторника мало меняется к юаню: курс китайской валюты колеблется на уровне предыдущего закрытия – 11,97 рубля, следует из данных... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T10:03+0300
2024-07-23T10:03+0300
2024-07-23T10:10+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника мало меняется к юаню: курс китайской валюты колеблется на уровне предыдущего закрытия – 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск колеблется на уровне предыдущего закрытия в 11,97 рубля.
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юань, рубль, курсы валют, мосбиржа
юань, рубль, Курсы валют, Мосбиржа
Юань колеблется в начале торгов
Курс юаня на Мосбирже остается на уровне предыдущего закрытия в 11,97 рубля