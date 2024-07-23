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Юань завершил торги на Мосбирже снижением

Юань завершил торги на Мосбирже снижением - 23.07.2024, ПРАЙМ

Юань завершил торги на Мосбирже снижением

Рубль по итогам торгов вторника повысился к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,90 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T19:11+0300

2024-07-23T19:11+0300

2024-07-23T19:11+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника повысился к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,90 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек, до 11,90 рубля.

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торги, юань, курсы валют