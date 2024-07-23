https://1prime.ru/20240723/yuan-850376595.html
Юань завершил торги на Мосбирже снижением
Юань завершил торги на Мосбирже снижением - 23.07.2024, ПРАЙМ
Юань завершил торги на Мосбирже снижением
Рубль по итогам торгов вторника повысился к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,90 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T19:11+0300
2024-07-23T19:11+0300
2024-07-23T19:11+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника повысился к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,90 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек, до 11,90 рубля.
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торги, юань, курсы валют
Экономика, Торги, юань, Курсы валют
Юань завершил торги на Мосбирже снижением
Юань завершил торги на Мосбирже снижением до 11,90 рубля
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника повысился к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,90 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек, до 11,90 рубля.
Цена нефти Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 июня