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Рубль укрепился к юаню по итогам торгов вторника

Рубль укрепился к юаню по итогам торгов вторника - 23.07.2024, ПРАЙМ

Рубль укрепился к юаню по итогам торгов вторника

Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань закрыл торги на отметке 11,9 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T19:40+0300

2024-07-23T19:40+0300

2024-07-23T19:40+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань закрыл торги на отметке 11,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов вторника снизился на 7 копеек, до 11,9 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.14 мск дешевеет на 1,67%, до 81,02 доллара за баррель. РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ВО ВТОРНИК Курс юаня во вторник снизился на 0,57%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,83-11,99 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 98 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль во вторник резко укрепился к юаню на бирже, валютная пара отметилась у 11,8 рубля, после чего китайская валюта отыграла часть позиций, стабилизировавшись на 11,9 рубля. Доллар (по индикаторам срочного рынка) отступил к 87,6 рубля. Рубль может получать локальную поддержку от приближения налогового периода, его пик – 29 июля", - отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Несмотря на сниженные нормы возврата экспортной выручки и сокращенные ежедневные валютные интервенции ЦБ, рубль не спешит сдавать позиции, добавляет эксперт. "Рубль сегодня торгуется в районе 11,9 рубля по отношению к юаню. На текущей неделе рубль будет иметь преимущество от подготовки экспортеров к налоговому периоду, пик которого придется на 29 июля, а также в случае повышения ключевой ставки Банком России, ожидаемого на заседании 26 июля", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". "Во вторник рубль пришел в движение в парах с иностранными валютами. На предстоящие дни приходится пиковый период внутри налоговой фазы. Компании-экспортеры продают валютную выручку и покупают рубли для реализации налоговых обязательств. Это одна из двух актуальных точек опоры для рубля. Вторая заключается в ожидании скорого повышения ключевой ставки Банком России", - говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ПРОГНОЗЫ "На текущей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в коридоре 87-88,5 рубля, курс юаня – 11,5-12 рублей", - считает Федосов из УК "Первая". Бахтин из "БКС Мир инвестиций" краткосрочно ждет пару юань-рубль на уровне 11,8-12 рублей, доллар (на базе фьючерсов) – 87-89 рублей. По ожиданиям Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на среду будет диапазон 11,5-12,15 рубля, доллар США может торговаться в интервале 86,4-89 рублей, евро - в коридоре 93,4-97 рублей. Михаил Васильев из Совкомбанка полагает, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений, заключает эксперт.

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торги, рубль, юань, мосбиржа