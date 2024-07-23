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"Потерянная победа". В Киеве бесятся из-за утраченных возможностей

"Потерянная победа". В Киеве бесятся из-за утраченных возможностей - 23.07.2024, ПРАЙМ

"Потерянная победа". В Киеве бесятся из-за утраченных возможностей

Украина потеряла "историческое окно возможностей" для снятия долгов. Об этом написал в Facebook* киевский экономист Алексей Кущ, передает РИА Новости. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T09:46+0300

2024-07-23T09:46+0300

2024-07-23T09:49+0300

экономика

украина

задолженность

списание

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Украина потеряла "историческое окно возможностей" для снятия долгов. Об этом написал в Facebook* киевский экономист Алексей Кущ, передает РИА Новости."Реструктуризация долга Украины. Потерянная победа. Итак, чистое списание долга для Украины составит 37%", — посетовал экономист, отметив, что установлены очень сжатые сроки погашения – максимум 2036 год.Особое раздражение у экономиста вызвало условие, названное им "чем-то уникальным". По этому условию, объем задолженности Украины попадает в зависимость от прогнозов МВФ по уровню украинского ВВП. Если в 2028 году ВВП достигнет спрогнозированных фондом значений, то Киеву спишут не 37, а 25%, что, по выражению Куща, "уже довольно жалко"."Чуда не случилось, историческое окно возможностей для снятия долговой удавки с шеи последующих поколений в очередной раз бездарно упущено <…> Получили погашение более 17 миллиардов долларов из 22 в период 2034-2036 годов. Как всегда, все самое лучшее – потомкам", — заключил Кущ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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украина, задолженность, списание