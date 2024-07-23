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"Потерянная победа". В Киеве бесятся из-за утраченных возможностей - 23.07.2024, ПРАЙМ
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"Потерянная победа". В Киеве бесятся из-за утраченных возможностей
"Потерянная победа". В Киеве бесятся из-за утраченных возможностей - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Потерянная победа". В Киеве бесятся из-за утраченных возможностей
Украина потеряла "историческое окно возможностей" для снятия долгов. Об этом написал в Facebook* киевский экономист Алексей Кущ, передает РИА Новости. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T09:46+0300
2024-07-23T09:49+0300
экономика
украина
задолженность
списание
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Украина потеряла "историческое окно возможностей" для снятия долгов. Об этом написал в Facebook* киевский экономист Алексей Кущ, передает РИА Новости."Реструктуризация долга Украины. Потерянная победа. Итак, чистое списание долга для Украины составит 37%", — посетовал экономист, отметив, что установлены очень сжатые сроки погашения – максимум 2036 год.Особое раздражение у экономиста вызвало условие, названное им "чем-то уникальным". По этому условию, объем задолженности Украины попадает в зависимость от прогнозов МВФ по уровню украинского ВВП. Если в 2028 году ВВП достигнет спрогнозированных фондом значений, то Киеву спишут не 37, а 25%, что, по выражению Куща, "уже довольно жалко"."Чуда не случилось, историческое окно возможностей для снятия долговой удавки с шеи последующих поколений в очередной раз бездарно упущено &lt;…&gt; Получили погашение более 17 миллиардов долларов из 22 в период 2034-2036 годов. Как всегда, все самое лучшее – потомкам", — заключил Кущ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, задолженность, списание
Экономика, УКРАИНА, задолженность, списание
09:46 23.07.2024 (обновлено: 09:49 23.07.2024)
 
"Потерянная победа". В Киеве бесятся из-за утраченных возможностей

Экономист Кущ: Киев утратил окно возможностей для списания долга Украины

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Украина потеряла "историческое окно возможностей" для снятия долгов. Об этом написал в Facebook* киевский экономист Алексей Кущ, передает РИА Новости.
"Реструктуризация долга Украины. Потерянная победа. Итак, чистое списание долга для Украины составит 37%", — посетовал экономист, отметив, что установлены очень сжатые сроки погашения – максимум 2036 год.
Особое раздражение у экономиста вызвало условие, названное им "чем-то уникальным". По этому условию, объем задолженности Украины попадает в зависимость от прогнозов МВФ по уровню украинского ВВП. Если в 2028 году ВВП достигнет спрогнозированных фондом значений, то Киеву спишут не 37, а 25%, что, по выражению Куща, "уже довольно жалко".
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"Чуда не случилось, историческое окно возможностей для снятия долговой удавки с шеи последующих поколений в очередной раз бездарно упущено <…> Получили погашение более 17 миллиардов долларов из 22 в период 2034-2036 годов. Как всегда, все самое лучшее – потомкам", — заключил Кущ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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