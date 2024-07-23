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ЦБ рекомендовали пойти навстречу первоклассным заемщикам по примеру Китая - 23.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рекомендовали пойти навстречу первоклассным заемщикам по примеру Китая
ЦБ рекомендовали пойти навстречу первоклассным заемщикам по примеру Китая - 23.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовали пойти навстречу первоклассным заемщикам по примеру Китая
Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин надеется на... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:50+0300
2024-07-23T16:50+0300
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин надеется на встречные шаги для российских первоклассных заемщиков со стороны ЦБ РФ по примеру Народного банка Китая, который понизил базовую процентную ставку по однолетним кредитам для них на 10 базисных пунктов. "На этой неделе Народный банк Китая в очередной раз снизил базовую процентную ставку по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков на 10 базисных пунктов - до 3,35% с 3,45%, тем самым послав сигнал рынкам о своей приверженности поддержке экономического роста. Надеемся на встречные шаги для российских первоклассных заемщиков со стороны Банка России", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Народный банк Китая накануне понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3,35% с 3,45%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также была понижена - до 3,85% с 3,95%. Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Центробанка.
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россия, китай
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
16:50 23.07.2024
 
ЦБ рекомендовали пойти навстречу первоклассным заемщикам по примеру Китая

Сечин надеется на встречные шаги ЦБ для первоклассных заемщиков по примеру Китая

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин надеется на встречные шаги для российских первоклассных заемщиков со стороны ЦБ РФ по примеру Народного банка Китая, который понизил базовую процентную ставку по однолетним кредитам для них на 10 базисных пунктов.
"На этой неделе Народный банк Китая в очередной раз снизил базовую процентную ставку по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков на 10 базисных пунктов - до 3,35% с 3,45%, тем самым послав сигнал рынкам о своей приверженности поддержке экономического роста. Надеемся на встречные шаги для российских первоклассных заемщиков со стороны Банка России", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Народный банк Китая накануне понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3,35% с 3,45%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также была понижена - до 3,85% с 3,95%.
Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Центробанка.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙ
 
 
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