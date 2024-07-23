https://1prime.ru/20240723/zaluzhnyy-850347310.html

Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод

Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод - 23.07.2024, ПРАЙМ

Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод

Граждане западных государств должны на время "отказаться от ряда свобод ради выживания", заявил экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T07:18+0300

2024-07-23T07:18+0300

2024-07-23T07:26+0300

политика

валерий залужный

запад

заявление

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Граждане западных государств должны на время "отказаться от ряда свобод ради выживания", заявил экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем первом выступлении в статусе украинского посла в Великобритании на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Текст выступления опубликован в Telegram-канале посла."Общество должно дать согласие на временный отказ от ряда свобод ради выживания, - заявил посол Украины. - К сожалению, современные войны носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовывать общество".Как отметил бывший главком в настоящий момент на Украине создаются технологии, но нет возможности их масштабировать, тогда как партнеры Киева располагают ресурсами, у них нет "прикладного и практического поля, чтобы их испытывать". По словам Залужного, лишь вместе Украина и ее партнеры смогут "эффективно использовать ресурсы".

https://1prime.ru/20240706/zaluzhnyy-849875095.html

запад

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валерий залужный, запад, заявление