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ЕС представил два варианта новой заморозки российских активов, сообщили СМИ

ЕС представил два варианта новой заморозки российских активов, сообщили СМИ - 23.07.2024, ПРАЙМ

ЕС представил два варианта новой заморозки российских активов, сообщили СМИ

В Евросоюзе предложили государствам-членам объединения два новых варианта заморозки российских активов на более долгий срок, сообщило агентство Bloomberg со... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T23:06+0300

2024-07-23T23:06+0300

2024-07-23T23:06+0300

экономика

ес

замороженные российские активы

заморозка российских активов

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В Евросоюзе предложили государствам-членам объединения два новых варианта заморозки российских активов на более долгий срок, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа. Агентство ознакомилось с этим документом и сообщило, что в числе вариантов есть бессрочная иммобилизация активов, которая будет пересматриваться через определенные периоды времени, а также удлинение срока заморозки, например, до 18, 24 или 36 месяцев. Отмечается, что ЕС представил эти два варианта с целью успокоить опасения Вашингтона по поводу плана "Большой семерки" по использованию прибыли для предоставления Киеву помощи на сумму около 50 миллиардов долларов. Bloomberg напомнил, что Вашингтон выражал обеспокоенность тем, что санкционный режим ЕС, который нужно продлевать каждые полгода, может стать проблемой, если в какой-то момент заморозка активов не будет продлена. Источники агентства отметили, что ряд евродипломатов скептически относится к тому, что Будапешт согласится на изменения. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

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ес, замороженные российские активы, заморозка российских активов