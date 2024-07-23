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Единственное ипотечное жилье банкрота не будут взыскивать за долги

Единственное ипотечное жилье банкрота не будут взыскивать за долги - 23.07.2024, ПРАЙМ

Единственное ипотечное жилье банкрота не будут взыскивать за долги

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:14+0300

2024-07-23T17:14+0300

2024-07-23T17:14+0300

ипотека

жилье

банкротство

госдума

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой. В рамках дела о банкротстве можно будет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором. Документ призван обеспечить правовые гарантии сохранения единственного для гражданина-должника и членов его семьи жилья, обремененного ипотекой, при его личном банкротстве. Необходимые изменения предлагается внести в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Новый закон предоставляет арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, право утвердить отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не может быть обращено на единственное жилье, обремененное ипотекой, и на земельный участок, на котором оно расположено. Несогласие финансового управляющего с заключением такого соглашения не является основанием для отказа в его утверждении судом. При этом согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения не требуется. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов. В заключении отдельного мирового соглашения вправе участвовать третьи лица, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные таким соглашением. Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.

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ипотека, жилье, банкротство, госдума