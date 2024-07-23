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"Дочки" ресурсоснабжающих организаций смогут принимать платежи за ЖКХ

"Дочки" ресурсоснабжающих организаций смогут принимать платежи за ЖКХ - 23.07.2024, ПРАЙМ

"Дочки" ресурсоснабжающих организаций смогут принимать платежи за ЖКХ

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит дочерним компаниям ресурсоснабжающих организаций (РСО) в сфере ЖКХ выполнять функции... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:45+0300

2024-07-23T17:45+0300

2024-07-23T17:45+0300

госдума

жкх

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит дочерним компаниям ресурсоснабжающих организаций (РСО) в сфере ЖКХ выполнять функции платежных агентов. Документ направлен на решение проблемы, с которой сталкиваются платежные агенты при приеме платежей граждан за коммунальные услуги. Действующее законодательство запрещает передавать функции единоличного исполнительного органа платежного агента юридическому лицу (управляющей организации). Но этот запрет не учитывает специфику сфер электро-, газо- и теплоснабжения, где РСО зачастую имеют холдинговую структуру, представляющую собой объединение материнской компании и контролируемых ею дочерних обществ. Здесь исполнение функций платежного агента может быть возложено на одно из дочерних обществ, единоличным исполнительным органом которого также является материнская компания. В связи с этим закон снимает существующее ограничение в отношении РСО. Оператор по приему платежей будет вправе передать, в том числе временно, функции своего единоличного исполнительного органа юрлицу (УК), которая входит с ним в одну группу лиц, - но при условии, что оператор и это юрлицо (УК) являются ресурсоснабжающей организацией. При этом оператор должен будет уведомлять Банк России о заключении договора о передаче таких полномочий, а также о прекращении его действия. Если ЦБ выявит несоответствие лица, которому переданы такие полномочия, требованиям к деловой репутации, образованию, квалификации, то он направит предписание о его замене или расторжении договора с ним. Оператор обязан выполнить предписание и уведомить об этом регулятора. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Согласно пояснительной записке, для поставщиков коммунальных услуг заключение договора о приеме платежей с платежным агентом, который входит в состав холдинга, является наиболее привлекательным по нескольким причинам. Такой тип корпоративного управления обеспечивает финансовую устойчивость платежных агентов. При этом обеспечивается полнота и своевременность расчетов платежного агента с поставщиками услуг, а также снижаются издержки в целом в сфере коммунальных услуг.

https://1prime.ru/20240722/zhkkh-850333589.html

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госдума, жкх