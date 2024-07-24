Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" отметил незащищенность танков Abrams - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240724/abrams-850386383.html
"Ростех" отметил незащищенность танков Abrams
"Ростех" отметил незащищенность танков Abrams - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Ростех" отметил незащищенность танков Abrams
Американские танки Abrams, поставленные ВСУ, не соответствуют актуальным требованиям защиты, попадание одного высокоточного снаряда "Краснополь" гарантированно... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:34+0300
2024-07-24T10:34+0300
вооружения
россия
ростех
abrams
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/97/827009725_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_fd440d4fe9f621b2e2431392a988fed1.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Американские танки Abrams, поставленные ВСУ, не соответствуют актуальным требованиям защиты, попадание одного высокоточного снаряда "Краснополь" гарантированно поражает их, рассказали в госкорпорации "Ростех". "Поставленные ВСУ "Абрамсы", мягко говоря, не соответствуют актуальным требованиям защиты. Это касается крыш башен и корпусов, а также бортовых и кормовых проекций. Соответственно, одно попадание точного и мощного "Краснополя" с гарантией отправляет основной боевой танк США в нокаут. Что мы регулярно и наблюдаем в ходе СВО", - говорится в сообщении. "Краснополь" разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. Американская бронетехника, в том числе и "Абрамсы", этими снарядами уничтожается в зоне спецоперации постоянно, напомнили в "Ростехе".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/97/827009725_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_efc27adfc2d627485a38a4296a069c37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ростех, abrams
Вооружения, РОССИЯ, РОСТЕХ, Abrams
10:34 24.07.2024
 
"Ростех" отметил незащищенность танков Abrams

"Ростех": "Абрамсы" ВСУ слабо защищены, их способен поразить один "Краснополь"

© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. ArmyАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. Army
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Американские танки Abrams, поставленные ВСУ, не соответствуют актуальным требованиям защиты, попадание одного высокоточного снаряда "Краснополь" гарантированно поражает их, рассказали в госкорпорации "Ростех".
"Поставленные ВСУ "Абрамсы", мягко говоря, не соответствуют актуальным требованиям защиты. Это касается крыш башен и корпусов, а также бортовых и кормовых проекций. Соответственно, одно попадание точного и мощного "Краснополя" с гарантией отправляет основной боевой танк США в нокаут. Что мы регулярно и наблюдаем в ходе СВО", - говорится в сообщении.
"Краснополь" разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов.
Американская бронетехника, в том числе и "Абрамсы", этими снарядами уничтожается в зоне спецоперации постоянно, напомнили в "Ростехе".
 
ВооруженияРОССИЯРОСТЕХAbrams
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала