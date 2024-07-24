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"Ростех" отметил незащищенность танков Abrams

"Ростех" отметил незащищенность танков Abrams - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Ростех" отметил незащищенность танков Abrams

Американские танки Abrams, поставленные ВСУ, не соответствуют актуальным требованиям защиты, попадание одного высокоточного снаряда "Краснополь" гарантированно... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:34+0300

2024-07-24T10:34+0300

2024-07-24T10:34+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Американские танки Abrams, поставленные ВСУ, не соответствуют актуальным требованиям защиты, попадание одного высокоточного снаряда "Краснополь" гарантированно поражает их, рассказали в госкорпорации "Ростех". "Поставленные ВСУ "Абрамсы", мягко говоря, не соответствуют актуальным требованиям защиты. Это касается крыш башен и корпусов, а также бортовых и кормовых проекций. Соответственно, одно попадание точного и мощного "Краснополя" с гарантией отправляет основной боевой танк США в нокаут. Что мы регулярно и наблюдаем в ходе СВО", - говорится в сообщении. "Краснополь" разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. Американская бронетехника, в том числе и "Абрамсы", этими снарядами уничтожается в зоне спецоперации постоянно, напомнили в "Ростехе".

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россия, ростех, abrams