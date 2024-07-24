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ФТС зафиксировала рост числа нарушений в московских аэропортах - 24.07.2024, ПРАЙМ
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ФТС зафиксировала рост числа нарушений в московских аэропортах
ФТС зафиксировала рост числа нарушений в московских аэропортах - 24.07.2024, ПРАЙМ
ФТС зафиксировала рост числа нарушений в московских аэропортах
Граждане за январь-июнь 2024 года на 11% чаще нарушали таможенные правила при перевозе товаров и наличных денег через границу в столичных аэропортах, причем... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:07+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Граждане за январь-июнь 2024 года на 11% чаще нарушали таможенные правила при перевозе товаров и наличных денег через границу в столичных аэропортах, причем чаще всего незаконно перевозилась валюта, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "В первом полугодии 2024 года граждане на 11% чаще, чем в прошлом году, нарушали таможенные правила при перемещении товаров и наличных денег через границу в столичных аэропортах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным фактам сотрудники Шереметьевской, Домодедовской и Внуковской таможен возбудили 7,8 тысячи административных дел и 127 уголовных, отметили в ФТС. "Чаще всего незаконно перевозили валюту – 22 уголовных дела и почти 4 тысячи дел об АП (административное производство - ред.). В основном пытались провезти евро, рубли, доллары США и дирхамы ОАЭ", - уточнили в ФТС. Кроме того, в столичных аэропортах пассажиры предпринимали попытки контрабанды алкоголя, табачной продукции, лекарств, ювелирных украшений, наручных часов, электроники, косметики и брендовой одежды, добавляется в сообщении.
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фтс россии, москва, нарушения
ФТС России, МОСКВА, нарушения
15:07 24.07.2024
 
ФТС зафиксировала рост числа нарушений в московских аэропортах

ФТС: число нарушений в московских аэропортах в первом полугодии выросло на 11%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк% Ситуация в аэропорту Шереметьево
% Ситуация в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Граждане за январь-июнь 2024 года на 11% чаще нарушали таможенные правила при перевозе товаров и наличных денег через границу в столичных аэропортах, причем чаще всего незаконно перевозилась валюта, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"В первом полугодии 2024 года граждане на 11% чаще, чем в прошлом году, нарушали таможенные правила при перемещении товаров и наличных денег через границу в столичных аэропортах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным фактам сотрудники Шереметьевской, Домодедовской и Внуковской таможен возбудили 7,8 тысячи административных дел и 127 уголовных, отметили в ФТС.
"Чаще всего незаконно перевозили валюту – 22 уголовных дела и почти 4 тысячи дел об АП (административное производство - ред.). В основном пытались провезти евро, рубли, доллары США и дирхамы ОАЭ", - уточнили в ФТС.
Кроме того, в столичных аэропортах пассажиры предпринимали попытки контрабанды алкоголя, табачной продукции, лекарств, ювелирных украшений, наручных часов, электроники, косметики и брендовой одежды, добавляется в сообщении.
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